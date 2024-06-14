Займы остались при своем сроке

Граждане все реже обращаются за пролонгацией микрозаймов, доля таких заемщиков опустилась до минимальных значений за три года. Это связано с переходом на сберегательную модель поведения и удлинением сроков займов на фоне регуляторных ужесточений. Сами МФО заинтересованы в пролонгациях: это дает гарантию прибыли, пусть и отложенной, и снижает расходы на взыскание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным компании IT Smart Finance (с ними ознакомился “Ъ”), среднее значение доли тех клиентов, кто запросил пролонгацию микрофинансового займа, в апреле и мае текущего года опустилось до минимальных за три года 3% и 2,5% соответственно. В Moneyman также отмечают снижение доли клиентов, запросивших соответствующую опцию,— в апреле и мае 2024 года относительно аналогичных месяцев 2022–2023 годов она снизилась на 1,7 и 1,3 процентного пункта. По итогам первой недели июня также не фиксируется всплеска спроса на пролонгацию займов, заявила директор по продуктам компании Анна Панкратова. Если смотреть динамику на протяжении нескольких лет, то доля пролонгаций имеет тенденцию к снижению, отмечает и гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Такая динамика связана с рядом факторов, считают участники рынка. «Здесь играет роль и органическое изменение портрета заемщика, обусловленное регуляторными изменениями (в среднем в портфеле компаний оказывается 10–15% бывших банковских клиентов с высокой платежной дисциплиной), и диверсификация продуктовой линейки крупными игроками рынка»,— перечисляет гендиректор ГК IT Smart Finance Максим Пащенко. На фоне ужесточения регулирования отрасли рынок переориентируется на более длинные финансовые продукты, которые позволяют снизить долговую нагрузку клиента в моменте (см. “Ъ” от 9 января), поясняет Анна Панкратова.

По данным ЦБ, за первый квартал выдачи потребительских микрозаймов выросли на 5,5%, почти до 251 млрд руб. Размер совокупного портфеля займов на 31 марта достиг 472 млрд руб., за квартал увеличившись на 7%.

Вместе с тем МФО заинтересованы в росте пролонгаций: клиент не платит сразу всю сумму по займу, а, внеся небольшой взнос, имеет возможность не уйти в просрочку, при этом компания получает дополнительную комиссию, не выдавая дополнительные денежные средства, признает директор по развитию бизнеса МФК «МигКредит» Никита Коточигов. МФО в любом случае выгоднее оказать меру поддержки, будь то пролонгация или иное, согласен гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. «Кредитор получит свои деньги обратно, пусть и немного позже. Это лучше, чем нести дополнительные расходы на взыскание»,— отмечает он. Кроме того, в результате пролонгации «клиент остается в рядах активных клиентов и продолжает приносить кредитору прибыль». Вопрос не в том, чтобы получить с клиента средства «здесь и сейчас» любой ценой, а в том, чтобы сохранить его для дальнейшего сотрудничества, поясняет коммерческий директор Summit Group Елена Малышева.

В среднем одобрение на пролонгацию проходит более 90% заявок. По многим компаниям этот показатель достигает и 95%, и 98%, приводят данные в СРО МиР. Пролонгация чаще всего дается на тот же срок, что и был выдан заем,— в среднем на 30 дней.

При этом на рынке МФО известно много случаев, когда компании предоставляют пролонгацию займов для сокрытия реальной доли просроченной задолженности, предостерегает эксперт ОНФ «За права заемщиков» Алла Храпунова: «Посмотришь на баланс такой финансовой организации — весь портфель чистый, а на самом деле внутри спрятано огромное количество просроченной задолженности».

Полина Трифонова