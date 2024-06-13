Премьеры на выданье

Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном внеочередные выборы в Национальную ассамблею за два дня поставили страну на уши. На кону оказалось слишком многое: и состав парламента, и судьба партий, и политический курс Франции, и будущее правительства. Если речь зайдет о «сосуществовании» двух полярных политических сил, выборы в парламент окажутся и выборами премьер-министра, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christian Hartmann, Reuters

Роспуск парламента как отставка правительства

Объявив в прошлое воскресенье внеочередные выборы (они пройдут 30 июня и 7 июля), президент Макрон поставил под удар и себя, и правительство, и 250 своих депутатов в Национальной ассамблее. Сейчас нельзя исключать возможность убедительной победы «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен, имеющего лишь 88 кресел, и получение крайне правыми 289 мест, необходимых для абсолютного большинства. В таком случае позиции президента заметно ослабнут. В частности, без согласия парламента невозможно утвердить правительство, а ведь состав кабинета министров после выборов непременно поменяется.

Согласно традиции, министры участвуют в выборах как депутаты парламента, пытаясь удачно выступить в своих избирательных округах. Это не значит, что, победив, они непременно должны уйти из правительства в парламент. Такое возможно, но необязательно. Чаще всего место в парламенте передается заместителю. В случае последующего ухода члена правительства из кабинета парламентское кресло можно получить обратно. Но обязательно обратное: если министр не проходит испытание выборами, то подает в отставку как утративший доверие народа.

Нет сомнения, что на волне антимакроновской фронды многих нынешних министров на выборах отбракуют. Их придется заменять, причем своих кандидатов будут активно предлагать победители, будь то правые или левые. Возможно также, что победители заставят президента назначить премьер-министра из их рядов. В этом смысле нынешние парламентские выборы могут стать заодно выборами премьер-министра, второго лица в государстве.

Премьерные партии

Во французской политике такая ситуация, когда правый президент работает с левым парламентом и левым премьер-министром или наоборот, называется «сосуществованием». Так, в 1986 и 1993 годах левый президент Франсуа Миттеран назначал правых премьеров — Жака Ширака и Эдуара Балладюра. А в 1997-м правый президент Ширак, в свою очередь, сделал главой правительства социалиста Лионеля Жоспена. Так что теоретически можно представить себе Эмманюэля Макрона рядом с крайне правым или крайне левым главой кабинета министров.

Уже несколько человек с разных концов политического спектра заявили о претензиях на премьерский пост.

Прежде всего это глава левой «Непокорившейся Франции» (LFI) Жан-Люк Меланшон. В последнюю президентскую кампанию, проиграв ее, он уже призывал своих сторонников добиться его назначения премьер-министром. Сейчас политик скромно говорит, что не отрицает такой возможности, но навязываться не будет, да кто же ему поверит. Из левых партий на премьерское кресло нацелились и генсек французских коммунистов Фабьен Руссель, и член LFI Франсуа Рюффен, и многие другие.

Среди правых премьерство прочат главе списка «Национального объединения» Жордану Барделля, потому что главная звезда RN Марин Ле Пен приберегла для себя в будущем президентский пост. «Второй номер» не должен ей в этом составлять конкуренцию. Возможно появление и других кандидатур из рядов RN, если козырную пару Ле Пен—Барделля партия решит приберечь для президентских выборов 2027 года.

Мятежный предводитель «Республиканцев» (LR) Эрик Сиотти, пошедший на сотрудничество с Марин Ле Пен и за это исключенный из партии, решение об исключении так и не признал и считает, что продолжает исполнять свои обязанности. При этом он по-прежнему пользуется поддержкой части однопартийцев. Некоторые члены LR поддерживают его идею выдвигать совместные с RN кандидатуры, надеясь на места в парламенте и правительстве. «30 июня есть исторический шанс выступить с настоящей правой программой… Мы выиграем выборы, правые придут к власти, мы восстановим порядок на улицах и в казначействах,— говорит Эрик Сиотти.— Жордан Барделля будет премьер-министром, а среди республиканцев появятся министры». Партия «Республиканцы» продолжает разваливаться, и только приближение выборов удерживает ее от грандиозного скандала.

Марион Марешаль оказалась вдруг Ле Пен

Не менее драматичные события разворачиваются в крайне правой партии Эрика Земмура «Реконкиста». Из нее с треском прогнали «политика номер два» — Марион Марешаль-Ле Пен, племянницу Марин Ле Пен. Причина? Марион Марешаль вспомнила вдруг, что она — Ле Пен, а не Земмур.

Помирившись с тетей, она хотя и не присоединилась к ней формально, но проявила готовность согласовывать с «Национальным собранием» кандидатуры в избирательных округах, не нападать на «старших», не соперничать и поддерживать кандидатов RN.

С тех же позиций выступили и ее коллеги — только что избранные в Европарламент по списку «Реконкисты» депутаты, в том числе вице-президенты партии Гийом Пельтье и Николя Бай.

«Они должны сдать свои мандаты! Это мировой рекорд по предательству»,— кричал Эрик Земмур в эфире BFMTV. Но, может быть, и сам он не прочь получить пост в правительстве? С этим едва ли согласится Марин Ле Пен, которая в ответ на вопрос, мог бы лидер «Реконкисты» появиться в правительственной команде, еще во времена борьбы за президентство, ответила: «Он этого не хочет, я тоже не хочу, он на протяжении всей кампании только подчеркивал разногласия, которые у нас могут быть».

На пресс-конференции в среду Эмманюэль Макрон, впрочем, заявил, что никто не сможет «навязать» ему неугодного и неправильного премьера. Правда, как в этом случае он будет работать с парламентом и с правительством, которое перед этим парламентом ответственно, президент не пояснил.