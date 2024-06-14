Медсестры согласились с осложнениями

Профессиональный сервис «Актион Медицина», опросив медработников, выяснил, как воплощается в жизнь идея Минздрава передать часть функционала российских врачей медицинским сестрам. Больше года назад медицинское ведомство выпустило соответствующие рекомендации, а проведенный тогда опрос показал, что более 90% представителей профессионального сообщества не готовы к нововведениям. Свежее исследование показало, что противников реформы заметно убавилось, но лишь 15% респондентов отметили, что в их медорганизациях за это время внедрили упомянутое перераспределение обязанностей. Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова сказала “Ъ”, что перераспределение функций — самый непростой блок задач в рамках проекта по улучшению качества медпомощи, но благодаря его внедрению более 9 млн человек в неделю дополнительно могут получить теперь помощь в поликлиниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ряде регионов врачи доверили медсестрам проводить ЭКГ, измерять уровень сахара в крови, а также принимать решение о необходимости дополнительных исследований пациента

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ В ряде регионов врачи доверили медсестрам проводить ЭКГ, измерять уровень сахара в крови, а также принимать решение о необходимости дополнительных исследований пациента

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В мае 2023 года Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. Авторы предложили ряд важных задач участкового терапевта передать персоналу со средним медицинским образованием. Например, медсестрам планировалось поручить подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, санитарно-гигиеническое просвещение населения и т. д. Тогда “Ъ” рассказывал об опросе профессионального сервиса «Актион Медицина», проведенном среди врачей и медсестер: готовы ли стороны к таким переменам. Врачи выразили готовность поделиться частью рабочих обязанностей, а медсестры, напротив, заявили, что и так слишком перегружены.

Год спустя «Актион Медицина» провела новое исследование — о том, как реализуется мера. В опросе приняли участие 926 медицинских работников: младший (0,3%), средний (53,5%), высший (12,2%) и управленческий (34%) персонал. Большинство участников — медицинские сестры (49,14%) и старшие медицинские сестры (19,33%), врачи (17,39%) и главные медицинские сестры (6,93%). В опросе также приняли участие фармацевты, провизоры, преподаватели медвузов и лаборанты. 48,27% опрошенных трудятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 43,63% — в стационарах. 94,28% работают в государственных медорганизациях, 4,32% — в частных, и 1,40% совмещают оба типа.

66,95% респондентов сообщили, что в их медорганизациях до перераспределения обязанностей дело не дошло.

17,49% отметили, что такой механизм был реализован до инициативы Минздрава, а 15,61% — после. Основные функции, переданные от врачей медсестрам, включают профилактическую работу, обучение и консультирование пациентов и их родственников (17,28%), а также самостоятельный доврачебный прием пациентов, в том числе чтобы решить вопрос о срочности направления к врачу (3,46%).

Авторов исследования интересовало, как при передаче врачебных функций решается вопрос увеличения рабочей нагрузки. 15,6% респондентов упомянули о распределении обязанностей между другими медсестрами, 7,8% сообщили о передаче части функций немедицинскому персоналу, 5,15% признались, что никакие меры не принимаются. Лишь 5,18% сказали о доплате. Среди функций, переданных немедицинскому персоналу, участники опроса назвали сопровождение пациентов на диагностические и лечебные процедуры в стационаре (11,99%), работу с медицинскими документами (8,32%), ведение паспорта врачебного участка (0,86%).

При этом 15,7% респондентов не видят положительных сторон перераспределения обязанностей. 8,8% в качестве позитива назвали освобождение времени врача для работы с пациентами, а 8,4% — шаг к самостоятельности медсестер. В целом против перераспределения настроены 34,23% опрошенных, за перераспределение — 19,01%, затруднились ответить — 13,71%. Среди противников большинство составляют медицинские сестры (18,25%) и старшие медицинские сестры (8,42%). Основной аргумент: «Наша медорганизация отлично функционирует без перераспределения» (24,41%).

Год назад, отметим, практически весь опрошенный средний медперсонал (90,6%) высказался против инициативы Минздрава.

Медсестры были не готовы к увеличению функционала, поскольку уже перегружены (так ответили 63,7%). Часть опрошенных (18,9%) посчитали, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. Другие опасались, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу (7,3%). Врачи по большей части поддержали инициативу (62,3% опрошенных). Из них 46,2% высказали мнение, что «давно пора разгрузить врача», а 16,1% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам.

Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова сказала “Ъ”, что перераспределение функций — самый непростой блок задач в рамках проекта по улучшению качества медпомощи, поскольку требует переработки существенного объема документов, прежде всего должностных инструкций, а также перенастройки внутренних процессов. «Тем не менее реализовано множество моделей организации оказания медпомощи, в которых внедрена передача функций. Важно, что осуществляется передача непрофильных функций, которые не требуют высокой квалификации. Кроме того, передача функций происходит в пределах того же рабочего времени, а также профессиональных стандартов»,— заявила госпожа Кобякова. Во многих регионах, например в Мурманской области, реализованы сестринские посты, задача которых осуществлять оформление направлений и других медицинских документов, организованы отделения неотложной медицинской помощи, укомплектованные фельдшерами. Другие регионы, например Самарская область, пошли, по ее словам, дальше и реализовали самостоятельный сестринский прием, в рамках которого осуществляется доврачебный осмотр, проводятся такие исследования, как ЭКГ или измерение уровня сахара в крови, и принимается решение о необходимости приема врача или дополнительных исследований. «Таким образом, увеличивается количество пациентов, которым оказывается необходимая помощь, причем без привлечения дополнительных кадров: в регионах, внедривших указанные решения, число слотов для записи удалось увеличить в 4,5 раза — с 2 669 563 до 11 972 502 в неделю. Это возможность для более чем 9 млн человек в неделю дополнительно получить медицинскую помощь в наших поликлиниках»,— заключила госпожа Кобякова.

Наталья Костарнова