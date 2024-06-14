Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медсестры согласились с осложнениями

«Актион Медицина» выяснила, как происходит перераспределение обязанностей между врачами и средним медперсоналом

Профессиональный сервис «Актион Медицина», опросив медработников, выяснил, как воплощается в жизнь идея Минздрава передать часть функционала российских врачей медицинским сестрам. Больше года назад медицинское ведомство выпустило соответствующие рекомендации, а проведенный тогда опрос показал, что более 90% представителей профессионального сообщества не готовы к нововведениям. Свежее исследование показало, что противников реформы заметно убавилось, но лишь 15% респондентов отметили, что в их медорганизациях за это время внедрили упомянутое перераспределение обязанностей. Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова сказала “Ъ”, что перераспределение функций — самый непростой блок задач в рамках проекта по улучшению качества медпомощи, но благодаря его внедрению более 9 млн человек в неделю дополнительно могут получить теперь помощь в поликлиниках.

В ряде регионов врачи доверили медсестрам проводить ЭКГ, измерять уровень сахара в крови, а также принимать решение о необходимости дополнительных исследований пациента

В ряде регионов врачи доверили медсестрам проводить ЭКГ, измерять уровень сахара в крови, а также принимать решение о необходимости дополнительных исследований пациента

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В ряде регионов врачи доверили медсестрам проводить ЭКГ, измерять уровень сахара в крови, а также принимать решение о необходимости дополнительных исследований пациента

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В мае 2023 года Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава подготовил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу. Авторы предложили ряд важных задач участкового терапевта передать персоналу со средним медицинским образованием. Например, медсестрам планировалось поручить подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, санитарно-гигиеническое просвещение населения и т. д. Тогда “Ъ” рассказывал об опросе профессионального сервиса «Актион Медицина», проведенном среди врачей и медсестер: готовы ли стороны к таким переменам. Врачи выразили готовность поделиться частью рабочих обязанностей, а медсестры, напротив, заявили, что и так слишком перегружены.

Год спустя «Актион Медицина» провела новое исследование — о том, как реализуется мера. В опросе приняли участие 926 медицинских работников: младший (0,3%), средний (53,5%), высший (12,2%) и управленческий (34%) персонал. Большинство участников — медицинские сестры (49,14%) и старшие медицинские сестры (19,33%), врачи (17,39%) и главные медицинские сестры (6,93%). В опросе также приняли участие фармацевты, провизоры, преподаватели медвузов и лаборанты. 48,27% опрошенных трудятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 43,63% — в стационарах. 94,28% работают в государственных медорганизациях, 4,32% — в частных, и 1,40% совмещают оба типа.

66,95% респондентов сообщили, что в их медорганизациях до перераспределения обязанностей дело не дошло.

17,49% отметили, что такой механизм был реализован до инициативы Минздрава, а 15,61% — после. Основные функции, переданные от врачей медсестрам, включают профилактическую работу, обучение и консультирование пациентов и их родственников (17,28%), а также самостоятельный доврачебный прием пациентов, в том числе чтобы решить вопрос о срочности направления к врачу (3,46%).

Авторов исследования интересовало, как при передаче врачебных функций решается вопрос увеличения рабочей нагрузки. 15,6% респондентов упомянули о распределении обязанностей между другими медсестрами, 7,8% сообщили о передаче части функций немедицинскому персоналу, 5,15% признались, что никакие меры не принимаются. Лишь 5,18% сказали о доплате. Среди функций, переданных немедицинскому персоналу, участники опроса назвали сопровождение пациентов на диагностические и лечебные процедуры в стационаре (11,99%), работу с медицинскими документами (8,32%), ведение паспорта врачебного участка (0,86%).

При этом 15,7% респондентов не видят положительных сторон перераспределения обязанностей. 8,8% в качестве позитива назвали освобождение времени врача для работы с пациентами, а 8,4% — шаг к самостоятельности медсестер. В целом против перераспределения настроены 34,23% опрошенных, за перераспределение — 19,01%, затруднились ответить — 13,71%. Среди противников большинство составляют медицинские сестры (18,25%) и старшие медицинские сестры (8,42%). Основной аргумент: «Наша медорганизация отлично функционирует без перераспределения» (24,41%).

Год назад, отметим, практически весь опрошенный средний медперсонал (90,6%) высказался против инициативы Минздрава.

Медсестры были не готовы к увеличению функционала, поскольку уже перегружены (так ответили 63,7%). Часть опрошенных (18,9%) посчитали, что существующее распределение функционала между врачами и медсестрами оптимальное. Другие опасались, что пациенты не будут доверять медсестре так, как врачу (7,3%). Врачи по большей части поддержали инициативу (62,3% опрошенных). Из них 46,2% высказали мнение, что «давно пора разгрузить врача», а 16,1% сообщили, что в их медорганизациях часть функционала уже передана медсестрам.

Медики считают, что повышение зарплат и помощь с жильем остановят отток кадров из медицины

Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова сказала “Ъ”, что перераспределение функций — самый непростой блок задач в рамках проекта по улучшению качества медпомощи, поскольку требует переработки существенного объема документов, прежде всего должностных инструкций, а также перенастройки внутренних процессов. «Тем не менее реализовано множество моделей организации оказания медпомощи, в которых внедрена передача функций. Важно, что осуществляется передача непрофильных функций, которые не требуют высокой квалификации. Кроме того, передача функций происходит в пределах того же рабочего времени, а также профессиональных стандартов»,— заявила госпожа Кобякова. Во многих регионах, например в Мурманской области, реализованы сестринские посты, задача которых осуществлять оформление направлений и других медицинских документов, организованы отделения неотложной медицинской помощи, укомплектованные фельдшерами. Другие регионы, например Самарская область, пошли, по ее словам, дальше и реализовали самостоятельный сестринский прием, в рамках которого осуществляется доврачебный осмотр, проводятся такие исследования, как ЭКГ или измерение уровня сахара в крови, и принимается решение о необходимости приема врача или дополнительных исследований. «Таким образом, увеличивается количество пациентов, которым оказывается необходимая помощь, причем без привлечения дополнительных кадров: в регионах, внедривших указанные решения, число слотов для записи удалось увеличить в 4,5 раза — с 2 669 563 до 11 972 502 в неделю. Это возможность для более чем 9 млн человек в неделю дополнительно получить медицинскую помощь в наших поликлиниках»,— заключила госпожа Кобякова.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...