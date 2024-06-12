«Единая Россия» готова к реваншу

Как и предполагал “Ъ”, беспартийный врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин пойдет на выборы от «Единой России» (ЕР). Пока его единственным оппонентом является первый секретарь крайкома КПРФ Петр Перевезенцев, три года назад не сумевший пройти «муниципальный фильтр». «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), вероятно, выдвинет бывшего спикера гордумы Хабаровска Михаила Сидорова. Будет ли участвовать в гонке ЛДПР, чьи представители занимали губернаторский пост последние шесть лет, не известно до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ЕР, во вторник прошла «масштабная встреча» Дмитрия Демешина с секретарями первичных отделений партии, участие в которой приняли более 500 единороссов. Секретарь реготделения, депутат Госдумы Максим Иванов «познакомил» господина Демешина с партийным активом, а также сообщил, что на сентябрьские выборы врио губернатора будет баллотироваться от «Единой России». «Наши цели, безусловно, совпадают»,— подчеркнул господин Иванов.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин был назначен главой Хабаровского края 15 мая после перехода губернатора Михаила Дягтярева (ЛДПР) на должность министра спорта. Он является беспартийным, однако законодательство региона не предусматривает самовыдвижения. “Ъ” ранее сообщал, что все действующие главы, за исключением забайкальского губернатора Александра Осипова, будут выдвигаться от ЕР, в том числе господин Демешин. Кроме того, по данным “Ъ”, в случае победы на выборах он может вступить в партию и возглавить ее региональную ячейку, как это сделали уже больше половины губернаторов (см. “Ъ” от 20 ноября 2023 года).

Впрочем, Максим Иванов предложил “Ъ” не забегать настолько далеко вперед. «Избрание от партии не обязывает его вступать в партию. А там все будет зависеть от личного желания Дмитрия Викторовича (Демешина.— “Ъ”). Вступление в партию всегда дело личное, осознанное и добровольное»,— сказал он.

Полный список оппонентов врио губернатора пока неизвестен. Об участии в гонке пока заявила только КПРФ, которая снова выдвинет первого секретаря крайкома Петра Перевезенцева.

В 2021 году последний уже пытался составить конкуренцию Михаилу Дегтяреву, однако не сумел преодолеть так называемый муниципальный фильтр (см. “Ъ” от 4 августа 2021 года). Улучшилась ли за три года ситуация с муниципальным представительством у партии, коммунист сказать затруднился, но выразил надежду, что на этот раз все-таки поучаствует в выборах: «Сейчас встречаемся с муниципальными депутатами, работаем над этим вопросом».

Напомним, на прошлых выборах «Единая Россия» поддержала либерал-демократа Михаила Дегтярева (партия власти традиционно не выставляет кандидатов против врио-оппозиционеров), а его основным соперником тогда стала телеведущая, а ныне депутат Госдумы Марина Ким, выдвинутая СРЗП. В итоге господин Дегтярев победил в первом туре, набрав 56,8%. Госпожа Ким финишировала второй с 25,4%.

Курирующий Хабаровский край член президиума центрального совета СРЗП Сергей Безденежных рассказал “Ъ”, что на этот раз партия, скорее всего, будет выдвигать в губернаторы бывшего спикера гордумы Хабаровска Михаила Сидорова, который ранее перешел из ЛДПР в СРЗП (см. “Ъ” от 31 марта 2022 года). По словам господина Безденежных, эсеры ожидают «жесткого сопротивления» регистрации господина Сидорова, однако тоже надеются преодолеть «муниципальный фильтр».

11 июня «Ведомости» сообщили, что кандидатом от «Новых людей» может стать приморский депутат Госдумы Роза Чемерис. Впрочем, официальных комментариев на этот счет партия пока не делала. Наконец, ЛДПР, доминирующая в регионе со времен неожиданной победы Сергея Фургала на выборах-2018, до сих пор с участием в выборах не определилась. Хабаровские либерал-демократы заверили “Ъ”, что этот вопрос должен решиться на днях.

Напомним, в 2019 году на волне популярности Сергея Фургала ЛДПР сформировала конституционное большинство в законодательной думе края, а также получила 34 из 35 мандатов в городской думе Хабаровска. В сентябре вместе с губернатором хабаровчане будут избирать и новые созывы этих парламентов. «Одной из задач команды (Дмитрия Демешина.— “Ъ”), вероятно, будет зачистка краевой и городской дум от случайно забредших туда элдэпээровцев, которые, по большому счету, даже и в эту партию случайно угодили»,— говорит хабаровский политолог Илдус Ярулин. По его словам, по поводу окончательного списка участников губернаторской гонки еще идет «расторговка». «При шапкозакидательской кампании основного претендента вполне вероятен второй тур»,— предупреждает господин Ярулин.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Андрей Прах