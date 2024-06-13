Вышел инвестор погулять

Инвесторы не задерживаются надолго в акциях эмитентов, купленных в ходе IPO. Уже через три-четыре месяца доля исходных покупателей бумаг падает ниже 50% от первоначально объема размещения, в некоторых случаях — 20–30%. Эксперты видят в такой стратегии инвесторов риски для эмитента, выражающиеся в давлении на котировки и сокращении ликвидности. Отчасти скорректировать ситуацию могут стабилизационные механизмы по выкупу бумаг и эффективный IR. Однако в конечном итоге стабильность интереса инвесторов определяет в первую очередь сама по себе динамика бумаги, ее волатильность.

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Из данных майского «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованного ЦБ РФ в начале недели, следует, что инвесторы надолго не задерживаются в акциях компаний, вышедших в последнее время на IPO. Так, для всех 13 рассмотренных IPO (на основе данных Московской биржи), проведенных с апреля 2023 по май 2024 года, доля первоначальных инвесторов к настоящему моменту опустилась ниже 50%.

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Через месяц после размещения уже у половины эмитентов доля исходных покупателей бумаг оказалась ниже 50%. Через два месяца больше половины инвесторов сохранили только два эмитента. В случае с Совкомбанком порог оказался преодолен спустя почти четыре месяца после проведения IPO.

В целом на поведение инвесторов слабо влияли объем размещения, величина переподписки и качество эмитента. Причем у некоторых компаний и банков выход из приобретенных бумаг был гораздо быстрее.

В частности, «Группа Астра» меньше чем через месяц потеряла 75% первоначальных инвесторов, остальные зафиксировали прибыль от курсового роста акций компании. Аналогичная ситуация произошла с инвесторами «Мосгорломбарда», но здесь прибыли уже могло не быть. На более длительном интервале (пять-шесть месяцев) инвесторы сохранили в этих эмитентах лишь 10% исходно приобретенных акций. К 20% стремятся доли инвесторов и в компаниях «Хэндерсон», «Евротранс», «Южуралзолото».

Как пояснил “Ъ” один из портфельных менеджеров, у управляющих выше аллокация, они лучше выбирают бумаги, а физлица «ставят заявки наобум», надеясь, что на открытии акция выстрелит на 5–20% из-за переподписки: «Но так как переподписка "дутая" самими "физиками", то взлета не получается. Тогда "физики" продают акции, полученные по аллокации».

«Размещение с дисконтом относительно цены рыночных аналогов в совокупности с выполнением обещаний по квартальной прибыли может обеспечить сохранение позиции инвесторов в бумагах на срок 180–210 дней»,— полагает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

В первое время работает стабилизационный период, когда брокер-организатор обязуется поддерживать цену. «Пока у этого брокера есть деньги (лимит, оговоренный с компанией), цена будет стабильной, потом уйдет ниже»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. Фактически, по словам портфельного менеджера, «стратегия для физлиц беспроигрышная, но для рынка в целом неверная». Компании неверно себя оценивают, качественного роста акций не происходит, постепенно настает разочарование, пояснил он.

Эксперты видят в сложившейся ситуации много негативных моментов для эмитентов.

Чем быстрее первые инвесторы продают бумагу, тем больше давление на котировки, говорит управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Кроме того, уточняет он, меньше инвесторов будет обеспечивать меньшую ликвидность, что неблагоприятно для эмитента.

Для поддержания котировок эмитент может использовать два инструмента — стабилизационный выкуп и «коммуникацию с частными инвесторами и аналитиками для освещения позитивных моментов в бизнесе и финансовых показателях» через проведение дня инвестора, пресс-релизы, работу службы по связям с инвесторами, отмечает стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

Почти все компании активно работают с инфлюенсерами и финансовыми блогерами, уточняет господин Александров. Но, по его словам, «не у всех равные бюджеты»: небольшие компании не могут себе позволить много рекламы, и это может приводить к более быстрому выходу инвесторов. В конечном итоге, полагает эксперт, «интерес инвесторов определяет сама динамика бумаги, при большой волатильности они могут выходить быстрее».

Аллокация инвесторов на IPO 2023–2024 годов Выйти из полноэкранного режима Эмитент Дата размещения Объем размещения (млрд руб.) Аллокация (млрд руб.) Физлица Брокеры Юрлица Банки ПИФы Клиенты ДУ Физлица (нерезиденты) Юрлица (нерезиденты) «Генетико» 25.04.23 0,18 0,154 0,000 0,021 — — — 0,002 — «Группа Астра» 13.10.23 3,50 1,847 0,612 0,110 0,238 0,207 0,431 0,002 0,050 «Эйч Эф Джи» («Хэндерсон») 02.11.23 3,50 2,644 0,309 0,396 0,131 — 0,014 0,005 — «Евротранс» 21.11.23 0,61 0,611 — 0,000 — — — 0,003 — «Южуралзолото» 22.11.23 7,00 3,713 1,195 0,407 0,497 0,003 1,159 0,027 — Совкомбанк 15.12.23 11,50 6,790 0,790 2,006 0,345 0,159 1,094 0,098 0,217 «Мосгорломбард» 28.12.23 0,30 0,266 — 0,036 — — — 0,001 — «Каршеринг Руссия» 06.02.24 4,20 2,085 1,162 0,118 0,307 0,347 0,180 0,001 — «Диасофт» 13.02.24 4,14 2,154 0,292 0,738 0,618 — 0,215 0,003 0,120 «Алкогольная группа Кристалл» 22.02.24 1,15 1,131 0,004 0,007 — — 0,000 0,008 — «Европлан» 29.03.24 13,13 6,163 2,439 0,653 1,779 — 1,942 0,010 0,139 «Займер» 12.04.24 3,45 1,580 0,000 0,006 0,354 0,608 0,884 0,004 0,014 МТС-банк 26.04.24 11,50 4,539 3,940 0,799 0,495 0,418 1,273 0,014 0,020 Открыть в новом окне Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. Оценка “Ъ” по данным Банка России.

Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин