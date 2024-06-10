Аллокацией не вышли

Частные инвесторы стали главной движущей силой не только на фондовом рынке, но и на первичном рынке акционерного капитала. Но из-за ограниченного объема предложения не редки случаи, когда они получали менее 5% от объема выставленных заявок. Это ведет к охлаждению интереса к таким сделкам, что беспокоит не только участников рынка, но и ЦБ. Как повысить аллокацию в самых популярных IPO, какими преимуществами и недостатками обладают доступные способы, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Неиссякающий поток IPO

Ажиотаж на рынке акционерного капитала не спадает и в ухудшившихся рыночных условиях. 3 июня индекс Московской биржи впервые с начала года опустился ниже уровня 3100 пунктов, потеряв за две недели более 12%. Даже с учетом последовавшего восстановления и закрепления индекса выше уровня 3200 пунктов он остался почти на 9% ниже локального максимума, установленного 20 мая. Тем не менее три компании смогли провести IPO на трех разных площадках: 24 мая на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) привилегированные акции разместила «Светофор Групп», 30 мая на СПБ Бирже вышел ГК «Элемент», 3 июня IVA Technologies закрыла сделку на Московской бирже. Первая и последняя сделка были некрупными, соответственно на 140 млн и 3,3 млрд руб., а вот вторая объемом 15 млрд руб. стала крупнейшей с 2021 года.

Всего с начала года девять эмитентов провели первичные сделки на рынке акционерного капитала, а за последние 12 месяцев 16 компаний завершили IPO. Суммарный объем привлеченного капитала составил 95,9 млрд руб., из которых 56 млрд руб. были получены в этом году. Вдобавок к этому как минимум семь компаний провели восемь вторичных публичных сделок с акциями суммарным объемом 138,5 млрд руб. Крупнейшие SPO провели ВТБ (93,4 млрд руб.), ОВК (26 млрд руб.) и «Группа Астра» (11,7 млрд руб.).

Бум или не бум

Происходящее на рынке наглядно демонстрирует, что доверие к рынку капитала восстанавливается, отметила в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина. Вместе с тем, по ее мнению, пока еще рано говорить о буме IPO. «Они небольшие, небольшие компании выходят, и у нас тут огромный потенциал. Но тем не менее это тоже некий индикатор восстановления доверия к рынку капитала. Хотя он не восстановился, на мой взгляд, еще до уровня до 2022 года»,— добавила госпожа Набиуллина.

Действительно, нынешние объемы размещений многократно уступают показателям прошлых лет. Средний размер IPO в текущем году составляет 6,2 млрд руб. против 35 млрд руб. в 2021 году (восемь сделок суммарным объемом 280 млрд руб.). Однако высокий результат трехлетней давности был достигнут в первую очередь за счет IPO Fix Price объемом $1,77 млрд (свыше 130 млрд руб.). Без ее учета средний размер оставшихся сделок был бы немногим более 20 млрд руб. Это уже сравнимо с крупнейшими сделками этого года — «Элемента» (15 млрд руб.), «Европлана» (13,1 млрд руб.) и МТС-банка (11,5 млрд руб.). Вдобавок к этому до 2022 года основным местом привлечения капитала, особенно в случае крупных сделок, был международный рынок, а не российский. В частности, IPO Fix Price проводилось на Лондонской бирже со вторичным листингом на Московской бирже.

Первичный рынок акционерного капитала на рубеже 2023–2024 года Cектор Дата IPO Объем IPO (млрд руб.) Free float (%) Количество собранных книг* Цена IPO Диапазон Количество сделок (тыс.) Доля физических лиц (%) Доля инст. инвесторов (%) Аллокация физических лиц (%)** ИВА (IVA Technologies) Технологии и телеком 03.06.24 3,30 11 `4–5 300 280–300 38,294 53 47 7,3 Элемент Технологии и телеком 30.05.24 15,00 14,3 — 0,2236 0,2236–0,2484 50 50 — Светофор Групп пр Образование 24.05.24 0,14 — 56,25 56,25 0,106 — МТСбанк Финансовые услуги 26.04.24 11,50 13 `10–15 2500 2350–2500 202,019 55 45 3-5,5 Займер Финансовые услуги 12.04.24 3,45 15 3,5 235 235-270 59,461 46 54 4,9-14 Европлан Финансовые услуги 29.03.24 13,13 13 9 875 835-875 141,259 57 43 4,4 Алкогольная группа Кристалл Пищ. промышленность 22.02.24 1,15 13 2,5 9,5 8-9,5 14,741 100 до 100% Диасофт Технологии и телеком 13.02.24 4,14 7 29-40 4500 4000-4500 142,571 50 50 2-3,5 Каршеринг Руссия Телеком и транспорт 06.02.24 4,20 9 4 265 245-265 45,301 50 50 20-25 Мосгорломбард Финансовые услуги 28.12.23 0,30 15 — 2,5 3,1-3,5 3,304 100 0 Совкомбанк Финансовые услуги 15.12.23 11,50 5 9,6-12 11,5 10,5-11,5 75,047 65 35 2,2-100 ГК Южуралзолото Металлургия 22.11.23 7,00 6 3 0,55 0,55-0,60 70,455 50 50 5,1-30 ЕвроТранс Нефть и газ 21.11.23 13,50 21 — 250 250 14,966 73 27 до 100 Эйч Эф Джи (Хэндерсон) Потребительский сектор 02.11.23 3,50 12 3,7 675 600-675 43,825 65 35 20-25 Группа Астра Технологии и телеком 13.10.23 3,50 5 22-24 333 300-333 118,138 70 30 2,2-5 СмартТехГрупп Финансовые услуги 29.06.23 0,60 10 — 3,15 100 0 — Генетико Биотех 25.04.23 0,18 12 2,5 17,88 2,988 100 0 30-100 * Данные EM, оценки управляющих. ** Данные «БКС Эсперт», ФГ «Финам», EM. Источник: Московская биржа, оценки «Ъ», данные участников рынка.

В настоящее время доступ к иностранному капиталу закрыт, и рассчитывать компании могут только на внутренних инвесторов, частных и институциональных. И если последние всегда были активными участниками сделок, то физические лица только в последние годы начали проявлять повышенный интерес к IPO. Более того, они стали играть главенствующую роль на рынке. По данным Московской биржи, из семи IPO этого года, проведенных на этой площадке, в шести принимали участие десятки тысяч человек, а в самых популярных — МТС-банка, «Европлана», «Диасофта» — 140–200 тыс. инвесторов. До 2022 года свыше 100 тыс. розничных инвесторов присутствовали лишь в двух «народных IPO»: в 2006 году — в «Роснефти» (115 тыс.), в 2007 году — в ВТБ (124 тыс.).

Такой ажиотаж к первичному рынку акционерного капитала на руку эмитентам, так как ведет к многократному превышению спроса над предложением и позволяет размещаться по верхней границе ценового диапазона, но негативен для самих инвесторов, особенно частных, так как компании удовлетворяют лишь часть спроса. И чем сильнее спрос превышает объем предложения, тем ниже процент удовлетворения. Например, в случае IPO IVA Technologies рыночные частные инвесторы получили в среднем 7,3%, IPO МТС-банка — в среднем 4,4% от заявки.

ЦБ не дремлет

Происходящее не может не огорчать частных инвесторов, которые для участия в сделках вынуждены готовить капитал, который по большей части оказывается не востребован. Это ведет к охлаждению их интереса к IPO. По данным Московской биржи, количество сделок при размещении акций IVA Technologies составило 38,3 тыс. штук. Это в разы ниже, чем в IPO других IT-компаний: «Группы Астра» (более 118 тыс. сделок), «Диасофта» (более 142 тыс.). «Клиенты уже привыкли к огромным переподпискам и маленькой аллокации, и интерес к IPO постепенно снижается»,— отмечает директор продуктов первичных размещений «БКС Мир инвестиций» Андрей Ванин.

В начале года на конференции «Ъ» «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отмечала, что у частных инвесторов есть две претензии к проводимым IPO. Первая связана с переобеспечением по заявкам в тех случаях, когда сразу понятно, что переподписка может в несколько раз превысить предложение. Например, в первый день сбора заявок при размещении IVA Technologies книга была пять-шесть раз переподписана (https://www.kommersant.ru/doc/6730413). Вторая претензия связана с непрозрачностью аллокации. «Инвесторы не понимают, по какому принципу она проходит»,— заявила Ольга Шишлянникова.

В мае ЦБ подготовил рекомендации для эмитентов, согласно которым перед проведением публичного размещения они обязаны раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди разных групп инвесторов. По завершении размещения компании должна опубликоваться информация о том, как в итоге акции были распределены между инвесторами. В свою очередь, брокеры должны по ходу IPO информировать клиентов—физических лиц о возможном неисполнении или исполнении не в полном объеме их поручений при участии в публичном размещении.

Рынок и сам пытается справиться с вызовами, работая над повышением прозрачности всех процессов, сопряженных с привлечением капитала на фондовом рынке. Руководитель управления рынков капитала Тинькофф-банка Антон Мальков рассказал «Ъ-Review», что еще до рекомендаций регулятора планировали в ходе IPO IVA Technologies максимально широко раскрыть информацию о принципах аллокации среди разных групп инвесторов. 29 мая эмитент сообщил о том, что его сотрудники и партнеры получат до 25% от объема размещения, остальное будет распределено между рыночными розничными и институциональными инвесторами. В итоге первая группа инвесторов получила 25%, не связанным с компанией физлицам дали 28% бумаг, в среднем заявки были удовлетворены на 7,3%. Оставшиеся 47% от предложенных бумаг получили институциональные инвесторы.

Рекомендации ЦБ повышают прозрачность IPO, что положительно скажется на доверии частных инвесторов к рынку акций, считают участники рынка. Вместе с тем они опасаются того, что рекомендации перерастут в требования, обязательные к исполнению. Как поясняет управляющий директор управления рынков капитала Сбербанка Ярослав Гончаров, невозможно придумать заранее единый подход ко всем сделкам и в зависимости от книги заявок и структуры спроса оптимальная аллокация с точки зрения самих покупателей же может быть разная. «От исчезновения этой гибкости пострадает в первую же очередь сам инвестор и во вторую — все эмитенты»,— отмечает Ярослав Гончаров.

Эффективное выставление заявок

«Коммерсантъ Review» поинтересовался у участников рынка, как максимально эффективно выставить заявку. По словам начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст» Олега Абелева, основной способ увеличить процент исполнения заявки — это выставить ее через нескольких брокеров. Расчет в этом случае на то, что исполняться они будут раздельно. Такой способ не поможет, если организаторы IPO распределяют бумаги по конкретным инвесторам, аккумулируя их заявки со всех брокеров. Вдобавок есть риск того, что множественные заявки не будут удовлетворены. Поэтому, как считает Андрей Ванин, инвесторам лучше не спешить участвовать в первый день, а дождаться новостей об объемах сбора и только в самый последний момент подать заявку.

Еще один способ — выставлять небольшие заявки, так как почти во всех случаях при распределении бумаг среди физических лиц предпочтение отдается самым «маленьким» инвесторам. Например, в IPO «Европлана» при сумме заявок от одного инвестора от 100 тыс. руб. аллокация составляла около 4,4%, все заявки менее 100 тыс. руб. получили не менее пяти акций. Получается, заявка на пять акций (4375 руб.) исполнялась полностью. Но такой способ не подойдет для состоятельных инвесторов, которые оперируют десятками и сотнями миллионов рублей. Таким инвесторам, как считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов, лучше подавать заявку через ключевых партнеров, брокеров, сотрудников компании или акционеров эмитента, проводящего IPO. Эти группы, по его словам, могут договориться с эмитентом о лучшей аллокации. Например, сотрудники Совкомбанка получили, за редким исключением, 100%, остальные частичные инвесторы — менее 5%.

Один из самых эффективных способов повысить долю исполнения заявки — участие в сделке через управляющую компанию, которая как институциональный инвестор получает более высокую аллокацию. По данным опроса пяти портфельных менеджеров, участвовавших в самых популярных в этом году IPO, их заявки исполнялись на 10–50%. Например, в случае МТС-банка УК получили 20–30% против 3–6%, доставшихся частным инвесторам, клиентам брокеров. По словам управляющего партнера EM Андрея Брагинского, компании удовлетворяют почти весь спрос институционалов, так как они являются долгосрочными инвесторами. «Такие инвесторы по определению покупают надолго, могут докупать, если акции теряют в цене, меняют свои позиции и взгляд на акции при изменении фундаментальных показателей у компании»,— поясняет господин Брагинский.

Доверительное управление или ПИФ

УК обычно выставляет заявки в интересах стратегий доверительного управления и паевых инвестиционных фондов, причем последние обычно получают более высокую аллокацию (в тех случаях, когда управляющая подавала раздельные заявки). Заключить договор доверительного управления, как и купить пай розничного фонда, может любой частный инвестор, и для этого не потребуется большой объем средств, так как минимальный порог входа в большинстве таких продуктов редко превышает десятки тысяч рублей. «Мы рекомендуем частным инвесторам диверсифицировать свои вложения, частично участвуя через фонды коллективного инвестирования, а также практиковать долгосрочные стратегии инвестирования, которые могут включать как получение аллокации на IPO, так и покупки на торгах после их старта»,— отмечает Ярослав Гончаров.

Однако участие в IPO через УК имеет ряд недостатков, ключевой из которых это то, что решение покупать акции или нет принимает портфельный менеджер, а не сам инвестор. Вдобавок к этому в случае ДУ стратегией должна быть предусмотрена такая возможность, что редкость. Правда, есть индивидуальные ДУ, где может быть предусмотрена любая стратегия, но они доступны ограниченному кругу инвесторов, так как порог входа обычно составляет несколько миллионов рублей. Если же мы говорим про ПИФы акций, то большая их часть инвестирует в широкий рынок, что снижает эффективность участия в IPO.

На фоне ажиотажного интереса инвесторов к IPO УК думает над вопросом создания специализированных стратегий. Первый фонд, стратегия которого наценена на участие в первичных сделках, весной этого года запустила УК «Альфа-Капитал» — ОПИФ «Альфа-Капитал Новые имена». Другие управляющие также прорабатывают такую возможность.

Правда, за свою работу УК возьмут комиссию, которая в случае ОПИФов акций составляет 0,7–4,5%, БПИФов — 0,4–1,5%. К тому же в случае покупки пая открытого фонда в отделении банка цена обычно увеличена на стандартный размер премии (1,5–2%), в случае обратной продажи цена будет ниже реальной цены, дисконт может доходить до 2%. Таких трат не будет, если купить пай фонда на бирже, при условии, что они там торгуются, но появится небольшая комиссия брокера. Вознаграждение УК в случае стратегии ДУ начинается от 0,5% годовых до нескольких процентов в год.

Из всех способов участия в IPO стратегии ДУ имеют наименьшую ликвидность. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, клиенты ДУ подписывают срочные договоры, в которых существует выплата за досрочное расторжение (в большинстве случаев). Срочность стратегий обычно начинается от трех лет, тогда как акции или паи фондов можно продать в любой рабочий день. «Срок жизни договоров ДУ в среднем выше, чем средний срок нахождение клиента в фонде»,— отмечает Андрей Русецкий.

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Виталий Гайдаев