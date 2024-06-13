Провели как обычно

Акции к Дню России организовали «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). В своих поздравлениях их лидеры акцентировали внимание на особой роли России в мире и текущей внешнеполитической обстановке. «Новые люди» воздержались от проведения тематических мероприятий, однако торжественные слова прозвучали. КПРФ эту дату традиционно проигнорировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наиболее празднично к Дню России подошла «Единая Россия», организовавшая тематические акции в большинстве регионов страны. Так, масштабные праздничные концерты с развертыванием большого российского флага прошли во Владивостоке, Смоленской, Свердловской, Омской областях, Красноярском и Хабаровском краях и других регионах.

В ДНР «Молодая гвардия Единой России» организовала автопробег по маршруту Донецк—Макеевка—Харцызск, также автопробеги прошли в Архангельске, Иркутске, Калуге, Нижнем Новгороде и Севастополе. Мероприятия для военнослужащих на лечении прошли в госпиталях в Москве и Ясиноватой (ДНР). В Луганске активисты раздали жителям ленты-триколоры, в том же формате праздник встретили единороссы в НАО, Херсонской, Костромской, Тверской, Ярославской, Сахалинской областях, Республике Дагестан, Алтайском крае и в ряде других регионов.

Секретарь генсовета ЕР, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак очно поучаствовал в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, где партия организовала парад дружбы народов и фестиваль национальных культур. «Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности,— поздравил участников господин Турчак.— Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня».

ЛДПР организовала в столице у офиса партии на Краснопролетарской улице торжественный митинг-концерт с угощениями и конкурсами. Перед участниками выступили партийные депутаты Госдумы и сенаторы. Торжественную речь произнес лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий. «Мы все едины, мы все граждане великой страны, которая сегодня формирует на планете новое глобальное большинство, сообщество тех, кто противостоит коллективному Западу, который тянет планету к третьей мировой войне»,— заявил господин Слуцкий. Сама ЛДПР, по словам политика, хранит традиции и заветы «великого основателя партии» Владимира Жириновского и «становится самой надежной политической силой» в стране. «Люди, у которых проблемы, несут в ЛДПР свою позицию, делятся с нами мыслями, как обустроить Россию будущего»,— заявил парламентарий. Праздничные акции либерал-демократы провели среди прочего в Туле, где торжественно вручили паспорта нескольким юным горожанам, городах Калмыкии (автопробег) и Югры, а также в Красноярске (турнир по футболу), Смоленске, Нижнем Новгороде и Якутске.

«Справедливая Россия — За правду» в Москве ограничилась участием в праздничном концерте на Красной площади 11 июня. В Омской области справороссы презентовали партийный проект «Мы есть русские», в Нижегородской — организовали праздничный концерт для местных жителей. В видеообращении, приуроченном к празднику, председатель СРЗП Сергей Миронов отметил, что последние десятилетия «убедили нас в том, что суверенитет, национальные интересы — не отвлеченные понятия, не красивые слова». «Суверенитет и свобода — это то, что касается всех и каждого, это залог развития нашей Родины, залог процветания многонационального русского народа, уникальной российской цивилизации»,— отметил господин Миронов.

КПРФ традиционно проигнорировала дату. В прошлом году партийцы, напомним, внесли в Госдуму законопроект об отмене выходного дня 12 июня (вместо этого коммунисты предлагали вновь отмечать 7 ноября как День Октябрьской социалистической революции). «Большинство справедливо считает, что принятая в этот день в 1990 году Декларация о государственном суверенитете РСФСР стала началом развала страны и праздновать здесь нечего»,— указывали авторы законопроекта в пояснительной записке.

«Новые люди» о мероприятиях к празднику также не сообщали. Впрочем, с поздравлением к россиянам в Telegram обратился лидер партии Алексей Нечаев. «Менялись эпохи и границы, но главным богатством всегда оставались люди, которые двигали страну вперед»,— подчеркнул политик и перечислил имена нескольких партийных активистов, отметившихся волонтерскими и общественными проектами и инициативами. Первый замруководителя фракции Владислав Даванков встретил дату в Томске, где запустил проект «Голос города», в рамках которого партийцы обустроили площадки для уличных музыкантов и танцоров.

Григорий Лейба