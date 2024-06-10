Чиновники обогрели базу за взятку

В Преображенском райсуде Москвы прошли прения по уголовному делу бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова и его заместителя Романа Митюрева.

Гособвинитель потребовал признать господина Харитонова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму 65 млн руб. и назначить ему 12 лет колонии строгого режима, штраф равный сумме взятки и запрет на занятие в течение десяти лет должностей с выполнением управленческих и административно-хозяйственных функций. Для господина Митюрева прокурор запросил 10 лет колонии и такой же по размеру штраф.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено главным военным следственным управлением СКР осенью 2022 года. По версии следствия, чиновники вымогали у руководителя подрядной организации «Инсистем» 65 млн руб. за строительство на военной базе за Полярным кругом энергосберегающей котельной стоимостью в 734 млн руб. ЦЖКУ, отметим, предоставляло все виды коммунальных услуг учреждениям Минобороны и воинским частям — от электро-, водо-, тепло- и газоснабжения до ремонта и модернизации всей жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В ходе переговоров с руководителем организации Станиславом Никишиным, считает следствие, было решено, что деньги будут выплачиваться частями после выполнения чиновниками оговоренных условий: за выигрыш компании в конкурсе на реконструкцию котельной, выполнение отдельных работ и подписание итогового акта приемки. Но обвиняемые и взяткодатель не знали, что все их переговоры отслеживали оперативники ФСБ, которые в конце 2022 года задержали Сергея Харитонова, узнав от главы «Инсистем», что за несколько месяцев до этого он передал первый транш в 7 млн руб. Фигуранты свою вину не признали. Тем не менее им инкриминировали получение всей суммы незаконного вознаграждения.

Выступая в прениях, подсудимые и адвокаты заявляли, что обвинение основано на «голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя», уголовное преследование которого было прекращено. Защитники потребовали, чтобы уголовное преследование подзащитных было прекращено в связи с отсутствием события преступления, а за ними признано право на реабилитацию.

Адвокаты особо отметили, что котельная была построена в срок и до сих пор работает в соответствии со всеми требованиями заказчика.

Алексей Соковнин