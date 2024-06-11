«Дж.П. Морган» досталось на резервы

По итогам апреля российский дочерний банк американского JP Morgan Chase стал лидером по размеру убытка и занял третье место по убытку накопленным итогом с начала 2024 года в РФ. Основная часть убытка появилась в результате досоздания резервов по портфелю межбанковских кредитов, хотя на конец месяца ни один из них не был просрочен. Эксперты связывают ухудшение финансового положения «Дж.П. Морган» с серией судебных разбирательств с российскими банками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Thayer / Reuters Фото: Eric Thayer / Reuters

«Дж.П. Морган Банк Интернешнл» в апреле стал лидером среди российских банков по размеру чистого убытка, который составил почти 3,3 млрд руб., свидетельствуют его отчетность по 101-й форме и расчеты “Ъ”.

Банк получил убыток и по итогам первых четырех месяцев года (на 2,1 млрд руб.), войдя в тройку аутсайдеров в РФ.

До сих пор лидерами по убыткам обычно становились банки, проходящие финансовое оздоровление. В «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» не ответили на запрос “Ъ”.

Из анализа отчетности можно понять происхождение лишь двух третей убытка, тогда как оставшуюся часть на основе усеченной 101-й формы отчетности интерпретировать сложно. Как отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев, примерно две трети апрельского убытка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» можно объяснить появившимся резервом по межбанковским кредитам (2,3 млрд руб.). Судя по отчету, объем резервирования сравнялся с портфелем межбанковского кредитования (МБК). В период до февраля 2022 года, когда отечественные кредитные организации еще выпускали детализированную отчетность, он кредитовал преимущественно банки-нерезиденты.

У других банков с иностранным капиталом, исходя из отчетности, ситуация иная.

В частности, Юникредит-банк, увеличивший объем портфеля МБК в 6,3 раза, до 112 млрд руб., объем резервирования не изменил. В Райффайзенбанке при росте МБК на 15% также не было существенного роста резервирования.

Банки классифицируют и формируют резервы по соответствующим типам активов, согласно требованиям своих внутренних документов, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Учитываться при классификации ссуд, в том числе межбанковских, может много факторов, основные из которых — финансовое положение и качество обслуживания долга». Вместе с тем, уточняет господин Нечаев, у «Дж.П. Морган» на начало мая «просроченным не числился ни один МБК, а их общая величина почти не менялась с начала года».

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень говорит, что «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» не детализирует отчетную информацию, поэтому «нельзя четко понять причины создания резервов». По итогам апреля и по объему созданных резервов по межбанковским кредитам банк стала лидером. Однако в текущей форме отчетности нет оборотов, а представлены лишь остатки на начало и конец месяца.

Источники оставшейся части убытка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» по раскрытой отчетности также установить нельзя.

Как отмечает Алексей Нечаев, «можно лишь утверждать, что речь не идет о переоценке ценных бумаг, производных финансовых инструментов или открытой валютной позиции». Эксперт говорит о возможности связи убытка с судебными разбирательствами между ВТБ и группой JP Morgan. Один из самых громких исков (на $439,5 млн) в мае перевели в формат закрытого заседания.

Ранее суд по иску наложил арест на денежные средства на банковских счетах типа С, открытых на «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», а также на средства, предназначенные для выплаты зарплаты работникам банка, однако впоследствии отменил это решение. Представитель американского банка просил заменить арест на иные меры, в частности запретить кредитной организации уступать, отчуждать, обременять и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом, балансовая стоимость которого составляет более 5% активов.

В то же время «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» проходит в РФ ответчиком либо третьим лицом по целому ряду судебных разбирательств, в том числе по искам Совкомбанка, Транскапиталбанка, ВБРР и других кредитных организаций.

Ольга Шерункова