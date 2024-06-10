Карло Анчелотти перешел в отступление

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в течение дня дважды успел выдать горячие новости. Сначала он заявил изданию Il Giornale, что «Реал» не станет участвовать в клубном чемпионате мира по футболу в 2025 году, поскольку Международная федерация футбола (FIFA) за это мало платит. Несколько часов спустя он сказал, что его слова были неправильно интерпретированы. Желание ехать на первенство мира выразили и в самом «Реале». Что случилось за несколько часов, доподлинно не известно, но очевидно, что сама идея проведения турнира длиной в месяц имеет много противников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти

Фото: Lee Smith, Reuters Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти

Фото: Lee Smith, Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в понедельник попал в заголовки, после того как издание Il Giornale опубликовало интервью с ним. В нем он заявил, что его команда не поедет летом 2025 года в США, где пройдет обновленный клубный чемпионат мира, добавив, что примеру мадридцев последуют и другие команды.

«В FIFA забывают о том, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире,— сказал Карло Анчелотти.— Один матч "Реала" стоит около €20 млн. А они предлагают нам столько за весь чемпионат. Отклонить!»

В свою очередь, источник издания As в «Реале» отметил, что слова Анчелотти являются выражением позиции клуба. «Тренер — прав. Турнир — пустышка»,— сказали в клубе. Однако вскоре «Реал» разместил на своем официальном сайте сообщение, в котором отмечается, что участие мадридцев в турнире никогда не ставилось под сомнение. Опровержение выпустил и сам Анчелотти. На своей странице в соцсети X тренер заявил, что в Il Giornale его слова были интерпретированы не так, как он предполагал.

Отметим, что Il Giornale — издание итальянское и вряд ли его корреспонденты могли неверно понять слова итальянского же тренера.

Тем не менее за несколько часов случилось что-то такое, что вынудило тренера опровергнуть себя же.

Не исключено, что причиной стала реакция со стороны FIFA. Ее президент Джанни Инфантино рассматривает клубный чемпионат мира как важнейший проект, призванный значительно увеличить доходы федерации. А отказ 15-кратного обладателя Кубка чемпионов от участия автоматически поставил бы под сомнение сам статус первенства, у которого и без того много критиков.

В частности, новый формат соревнований вызывает недовольство у Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), давно отмечающей, что игроки перегружены, а клубный чемпионат мира только усугубит ситуацию. Ведь, в отличие от прежнего формата, предусматривавшего участие сильнейших клубов шести конфедераций, входящих в FIFA, плюс представителя страны-хозяйки, новый рассчитан на 32 команды, а проведение турнира займет месяц. Как отметил директор FIFPro по глобальной политике и развитию Александр Билефельд, в следующем году игроков ожидает худший в плане нагрузок сезон в истории. А скажем, глава Профсоюза футболистов Англии (PFA) Махета Моланго отметил, что игроки уже поговаривают о забастовке: «Некоторые говорят: да, я миллионер, но у меня даже нет времени потратить заработанное!» По его словам, сейчас нельзя исключать, что профсоюзы вынуждены будут начать судебную тяжбу с FIFA.

Александр Петров