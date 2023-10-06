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Футболистов уличили в переигрывании

В FIFPro считают, что игроков слишком сильно нагружают

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) обнародовала доклад, посвященный загруженности игроков. В нем отмечается, что в сезоне-2022/23 она «стала беспрецедентной». Причина, как считают в FIFPro, в том, что чемпионат мира по футболу 2022 года прошел не как обычно летом, а в ноябре—декабре. Как следствие, на топовых футболистов, и без того мало отдыхающих в межсезонье, пришлась дополнительная нагрузка. К примеру, капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с сентября 2022 по сентябрь 2023 года сыграл в 72 матчах и провел на поле 6666 минут.

Фото: Jason Cairnduff, Reuters

Фото: Jason Cairnduff, Reuters

Международная ассоциация профессиональных футболистов вновь обратила внимание на чрезмерную загруженность игроков. Специалисты FIFPro изучили данные, касающиеся занятости 1800 игроков (1500 мужчин и 300 женщин) в период с 15 сентября 2022 по 15 сентября 2023 года. Столь необычный, в частности для европейского футбола, отрезок (в большинстве стран Европы сезоны стартуют в конце лета — начале осени и завершаются не позднее июня следующего года) был выбран, поскольку в 2022 году в Катаре состоялся чемпионат мира по футболу. Прошел он не как обычно летом, а в ноябре—декабре. Сведения, собранные специалистами FIFPro, свидетельствуют, как они считают, о том, что нагрузка на игроков достигла уровня, угрожающего их здоровью.

В качестве яркого примера приводится в том числе история капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. С учетом матчей за сборную Португалии на чемпионате мира он провел на поле за отчетный период 6666 минут, приняв участие в 72 матчах. Это рекорд по нагрузкам на игроков за отчетный период. Отметим, что зарплата Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» составляет около €14,5 млн (то есть один его выход на поле стоит более €201 тыс.). Португалец является и рекордсменом по числу матчей, которые в статистике FIFPro проходят по категории back-to-back. Речь тут не о том, что футболисты выходят на поле каждый день. Просто в FIFPro полагают, что между играми у футболистов должно быть не менее пяти дней на отдых. А Бруну Фернандеш 20 раз подряд не укладывался в этот диапазон. А вот, например, Энцо Фернандес («Челси», сборная Аргентины, зарплата €11 млн в год) вынужден был 70% своих игр провести в режиме back-to-back. Правда, провел на поле меньше времени, чем Бруну Фернандеш.

В FIFPro также отметили, что топовые футболисты мало отдыхают. Например, Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед», сборная Франции, зарплата €20 млн в год) смог отдохнуть только восемь дней после финала чемпионата мира, в котором французы уступили аргентинцам. А ряд игроков рангом пониже были вынуждены вернуться к клубной работе уже через четыре дня после вылета их сборной из первенства мира.

В отчете FIFPro приводятся сведения, согласно которым из-за переноса чемпионата мира на ноябрь—декабрь были нарушены привычные игрокам дни, выделявшиеся на подготовку к турниру и восстановление после него. Ранее они составляли в среднем около 30 дней (как на подготовку, так и на отдых). В случае с чемпионатом мира 2022 года (оно стартовало посреди сезона клубных первенств, шедших в Европе) получилось, что многие футболисты начали готовиться к турниру в среднем за семь дней до его старта, а на восстановление получили, опять же в среднем, восемь дней.

Отметим, что FIFPro уже не в первый раз обращает внимание на то, что футбольные функционеры перегружают игроков. В частности, еще в марте этого года публиковался доклад FIFPro, в котором отмечалось негативное влияние перенасыщения календаря на здоровье футболистов. Отмечалось, что за время проведения чемпионата мира 2022 года травмы получили почти 10% его участников — показатель для столь короткого отрезка времени поразительно высокий.

Александр Петров

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