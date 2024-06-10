На юбилей Шишкану подарили вечность

К самому суровому наказанию — пожизненному лишению свободы — приговорил 2-й Западный окружной военный суд влиятельного вора в законе Олега Медведева, ранее носившего фамилию Шишканов и известного в криминальном мире как Шишкан, или Олег Раменский. Присяжные сочли доказанной версию обвинения в том, что занимавший высшее положение в преступной иерархии авторитетный бизнесмен создал преступное сообщество, которое еще с 1990-х действовало на территории Подмосковья, занимаясь бандитизмом, рэкетом и убийствами. Из 17 его подельников троих суд также отправил в колонию на всю жизнь, еще трое отделались условными сроками, а остальные проведут в колониях строгого режима от 11 до 23 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Медведев (Шишкан, справа) рассчитывал на суд присяжных, но все равно получил пожизненное заключение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Олег Медведев (Шишкан, справа) рассчитывал на суд присяжных, но все равно получил пожизненное заключение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Несмотря на то что судья Алексей Гринев огласил только вводную и резолютивную части приговора, на это ушло полтора часа. Из-за большого количества участников разбирательство было выездным, а дело 18 фигурантов слушалось в самом большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда, куда в сопровождении более двух десятков бойцов спецназа конвоировали подсудимых. Один из них — атлетического вида ранее судимый житель Жуковского Эдуард Харьков — на финал процесса надел майку с портретом Владимира Путина, другой — 45-летний телохранитель Олега Медведева Олег Агапов, выпрыгнувший при задержании в окно и серьезно повредивший спину, расположился в клетке лежа. Именно так, в горизонтальном положении, Агапов по словам адвокатов, и провел весь процесс, на который его доставляли на носилках, или одеяле. Главный же фигурант, отец пятерых детей, авторитетный бизнесмен Олег Медведев, который в июле встретит 60-летие, поверх голубой рубашки демонстративно натянул на голову футболку. Так он и простоял все полтора часа.

Ранее, 16 мая, коллегия присяжных сочла доказанной вину подсудимых по большинству пунктов обвинения.

Поэтому в зависимости от роли и степени участия суд признал 18 фигурантов виновными в создании преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ), бандитизме (ст. 209 УК РФ), убийствах (ст. 105 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ) или наркотических средств (ст. 228 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Сам Медведев, которого СМИ называют «вором номер один», был, кроме того, осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, в 2010 году Олег Медведев создал, а затем возглавил преступное сообщество и банду численностью более 25 человек, действовавшую на протяжении девяти лет на территории Раменского городского округа, Жуковского и Бронниц и причастную к убийствам шести человек, вымогательствам, а также к совершению других преступлений. При этом Следственный комитет отмечает, что Шишкан возглавлял ОПС еще начиная с 1990-х годов.

Среди доказанных эпизодов банды — убийство в феврале 2012 года гендиректора компании «Племзавод "Раменское"», депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сестры и сына.

Их накачали лекарством, чтобы пленники потеряли сознание, затем вывезли в безлюдное место и застрелили. Лишь спустя семь лет тела погибших обнаружили закопанными в карьере. Следствие установило, что с госпожой Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Олега Медведева земли принадлежавшего ей племзавода.

По данным СКР, для финансирования преступного сообщества его участники совершали вымогательства у предпринимателей города Раменское и Раменского района Подмосковья, расправлялись с конкурентами в сфере добычи природных ископаемых, жестоко избивали оппонентов и поджигали имущество тех, кто отказывался исполнять требования Медведева и его подручных.

Так, в январе 2012 года, вымогая деньги у местных жителей, бандиты устроили погоню, в ходе которой расстреляли автомобиль, убив находящегося в нем Гургена Арутюнова.

Весной 2014 года члены шайки подожгли строящийся дом в деревне Дергаево Раменского городского округа Московской области, причинив значительный ущерб собственнику.

На протяжении пяти с половиной лет — с августа 2014 года до января 2020 года — бандиты заставляли платить дань владельца одного из продовольственных магазинов в деревне Сафоново Раменского городского округа, получив от него 650 тыс. руб.

А в декабре 2014 года в поселке Володарского Ленинского городского округа они напали на жителя Московской области господина Сергутина, который отказался делиться частью прибыли от незаконной деятельности по добыче и продаже нерудных полезных ископаемых в Подмосковье. Жертву забили до смерти.

Свою первую судимость Олег Шишканов, впоследствии взявший фамилию Медведев, получил еще в 80-е годы, сев на десять лет за убийство.

В ходе его ареста следователь рассказывал, что, выйдя на волю в 1991 году, Шишканов соблюдал традиции воровской культуры, а в 1992 году был коронован в воры в законе.

Проживая в Раменском, он координировал деятельность преступных группировок, занимался вопросами раздела сфер влияния и сращивания криминальных структур с органами власти, взял под контроль целый ряд компаний: Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. В качестве доказательства статуса Шишкана была упомянута так называемая воровская звезда, выложенная на дне бассейна в его доме. Сам Олег Медведев назвал ее «розой ветров».

Он стал одним из первых, кому вменили в вину появившуюся в апреле 2019 года в УК РФ статью о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Впрочем, сам фигурант называл это обвинение «несостоятельным», говоря о предвзятости, тенденциозности и «человеконенависти» следствия. Не признал он вину и в других эпизодах, как и большинство фигурантов, ни один из которых не согласился с обвинением в причастности к преступному сообществу.

Интересно, что в отличие от трех из 18 подсудимых, которые на момент ареста отбывали сроки за другие преступления, Медведев уже считался юридически не судим. Многие знали его как бизнесмена и мецената, благодаря усилиям которого, в частности, был создан футбольный клуб «Сатурн». Смягчить фигуранту меру пресечения ранее просили Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также именитые спортсмены и спортивные функционеры.

Но суд на это не пошел, а приговор оказался практически таким, как просило гособвинение.

По совокупности преступлений Олег Медведев был осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима со штрафом в 5 млн руб.

Аналогичное наказание суд назначил Юрию Офицерову, Эдуарду Харькову и Дмитрию Хламкину со штрафами от 1,2 млн до 4 млн руб. Двое последних были оправданы присяжными в применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ) и в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) соответственно. Оба получили в этой части право на реабилитацию.

Находившиеся под запретом определенных действий Юрий Григорьев и Александр Морозов были осуждены на пять лет лишения свободы условно каждый со штрафом по 500 тыс. руб., а помещенный под домашний арест Санвел Сиреканян — на условный срок в семь с половиной лет со штрафом в 700 тыс. руб. Остальные 11 подсудимых получили от 11 до 23 лет заключения в колонии строгого режима со штрафами от 1,15 млн до 4 млн руб.

При этом суд частично удовлетворил иски потерпевших на сумму 36 млн руб., обязав взыскать в солидарном порядке с ряда фигурантов в общей сложности 22 млн руб., из которых Медведев должен выплатить 5 млн руб. Для их обеспечения имущество подсудимых, в том числе доли в коммерческих предприятиях, недвижимость и земельные участки, осталось под арестом до вступления приговора в силу.

Приговор подсудимые встретили, не демонстрируя эмоций. Адвокаты большинства фигурантов заявили “Ъ”, что намерены его обжаловать.

Так, по мнению адвоката Олега Медведева Сергея Рагозина, «приговор был постановлен на основании противоречивого и неясного вердикта» присяжных, а вмененная его подзащитному в вину статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» сформулирована так, что не ясно, что именно законодатель имел в виду. «Эта статья сформулирована таким образом, что у любого нормального юриста волосы встают дыбом»,— сказал защитник “Ъ”. От дальнейших комментариев он воздержался, сославшись на то, что процесс проходил в закрытом режиме.

Как ранее писал “Ъ”, такое решение было принято для обеспечения безопасности участников процесса. Первоначально дело должно слушаться в Подмосковье, но Верховный суд счел, что Шишкан имеет там слишком большое влияние, и предписал дело военному суду.

Мария Локотецкая