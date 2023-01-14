Раменских отдали военным

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ по требованию Генеральной прокуратуры изменил территориальную подсудность громкого уголовного дела 18 предполагаемых участников оргпреступного сообщества во главе с криминальным авторитетом Олегом Медведевым (Шишкан, Олег Раменский), державших, по версии СКР, под контролем Раменский городской округ Подмосковья. Рассмотрит дело военный суд. Пока же «авторитет», несогласный с решением администрации СИЗО, объявил голодовку.

Решение о передаче уголовного дела для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд Верховный суд (ВС) принял, рассмотрев соответствующее представление Генпрокуратуры. Поступило оно в ВС еще в сентябре прошлого года, однако слушания затянулись, так как в них участвовали более трех десятков адвокатов обвиняемых. Предполагается, что к отбору присяжных по делу военный суд приступит уже в феврале этого года.

Преступления, инкриминированные ОПС во главе с Олегом Медведевым (ранее Олег Шишканов), по подсудности относились к Мособлсуду. Однако надзор решил, что, учитывая в том числе связи криминального авторитета в правоохранительных органах и органах госвласти, обеспечить вынесение беспристрастного судебного решения в регионе не получится. По версии же адвоката Медведева Елены Сениной, уголовное дело ее подзащитного «просто не рискнули отдать в Мособлсуд, опасаясь оправдания».

Расследование ГСУ СКР завершило еще в конце ноября 2020 года, после чего стороны знакомились с материалами дела. 18 фигурантам во гласе с Олегом Раменским инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, а также занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 105, ст. 163, ст. 111, ст. 222, ст. 210, ст. 210.1 УК РФ). Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняются Олег Медведев и его соучастники, является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. По одной из версий, с женщиной и ее семьей расправились после того, как она оформила на свою компанию кредит в размере 4,5 млрд руб. по требованию участников ОПС. Эти средства они забрали себе.

Первые задержания подозреваемых были проведены в сентябре 2019 года. Один из задержанных рассказал об обстоятельствах убийств, указав в том числе на место захоронения тел членов семьи госпожи Сидоровой. После того как их нашли в карьере и идентифицировали, Олегу Медведеву предъявили обвинение в убийствах. Помимо прочего следствие установило, что для финансирования преступного сообщества Медведева его участники занимались вымогательством у предпринимателей в Раменском городском округе. Также они убивали людей в целях устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и совершали поджоги имущества граждан, которые отказывались исполнять требования членов банды.

В СКР отмечали, что вначале защита Олега Медведева пыталась выдвинуть версию о его невменяемости, но она была опровергнута соответствующей экспертизой. Затем защита Олега Раменского стала позиционировать его как крупного бизнесмена и мецената, жертвовавшего огромные суммы на благотворительные цели и поддержку футбольного клуба «Сатурн». Однако в СКР установили, что он не только не являлся предпринимателем, но и вообще никогда не имел легальных доходов.

Сейчас, по словам адвоката Сениной, ее подзащитный голодает в СИЗО «Матросская Тишина». Конфликт с охраной изолятора начался в новогоднюю ночь, после того как «авторитету» запретили смотреть телевизор в камере, а затем якобы отключили в ней электричество, из-за чего испортились запасенные на новогодние каникулы продукты. Самого же Раменского за неповиновение отправили в карцер.

Юрий Сенаторов