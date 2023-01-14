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Раменских отдали военным

Верховный суд изменил подсудность дела Шишкана

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ по требованию Генеральной прокуратуры изменил территориальную подсудность громкого уголовного дела 18 предполагаемых участников оргпреступного сообщества во главе с криминальным авторитетом Олегом Медведевым (Шишкан, Олег Раменский), державших, по версии СКР, под контролем Раменский городской округ Подмосковья. Рассмотрит дело военный суд. Пока же «авторитет», несогласный с решением администрации СИЗО, объявил голодовку.

Решение о передаче уголовного дела для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд Верховный суд (ВС) принял, рассмотрев соответствующее представление Генпрокуратуры. Поступило оно в ВС еще в сентябре прошлого года, однако слушания затянулись, так как в них участвовали более трех десятков адвокатов обвиняемых. Предполагается, что к отбору присяжных по делу военный суд приступит уже в феврале этого года.

Преступления, инкриминированные ОПС во главе с Олегом Медведевым (ранее Олег Шишканов), по подсудности относились к Мособлсуду. Однако надзор решил, что, учитывая в том числе связи криминального авторитета в правоохранительных органах и органах госвласти, обеспечить вынесение беспристрастного судебного решения в регионе не получится. По версии же адвоката Медведева Елены Сениной, уголовное дело ее подзащитного «просто не рискнули отдать в Мособлсуд, опасаясь оправдания».

Расследование ГСУ СКР завершило еще в конце ноября 2020 года, после чего стороны знакомились с материалами дела. 18 фигурантам во гласе с Олегом Раменским инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, а также занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 105, ст. 163, ст. 111, ст. 222, ст. 210, ст. 210.1 УК РФ). Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняются Олег Медведев и его соучастники, является убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году. По одной из версий, с женщиной и ее семьей расправились после того, как она оформила на свою компанию кредит в размере 4,5 млрд руб. по требованию участников ОПС. Эти средства они забрали себе.

Первые задержания подозреваемых были проведены в сентябре 2019 года. Один из задержанных рассказал об обстоятельствах убийств, указав в том числе на место захоронения тел членов семьи госпожи Сидоровой. После того как их нашли в карьере и идентифицировали, Олегу Медведеву предъявили обвинение в убийствах. Помимо прочего следствие установило, что для финансирования преступного сообщества Медведева его участники занимались вымогательством у предпринимателей в Раменском городском округе. Также они убивали людей в целях устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и совершали поджоги имущества граждан, которые отказывались исполнять требования членов банды.

В СКР отмечали, что вначале защита Олега Медведева пыталась выдвинуть версию о его невменяемости, но она была опровергнута соответствующей экспертизой. Затем защита Олега Раменского стала позиционировать его как крупного бизнесмена и мецената, жертвовавшего огромные суммы на благотворительные цели и поддержку футбольного клуба «Сатурн». Однако в СКР установили, что он не только не являлся предпринимателем, но и вообще никогда не имел легальных доходов.

Сейчас, по словам адвоката Сениной, ее подзащитный голодает в СИЗО «Матросская Тишина». Конфликт с охраной изолятора начался в новогоднюю ночь, после того как «авторитету» запретили смотреть телевизор в камере, а затем якобы отключили в ней электричество, из-за чего испортились запасенные на новогодние каникулы продукты. Самого же Раменского за неповиновение отправили в карцер.

Юрий Сенаторов

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