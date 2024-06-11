Цифра осталась на полке

Как выяснилось из материалов Минцифры, одно из крупнейших в РФ издательств — «Эксмо-АСТ» — более трех лет не передает в Российскую книжную палату обязательные электронные экземпляры книг из-за опасений утечек копий. За это положен штраф, который мог бы составить для компании 266–522 млн руб. только за прошлый год. Проблема носит системный характер: по данным Минцифры, передают книги лишь чуть более 17% издательств. Участники рынка называют опасения «Эксмо-АСТ» обоснованными: сейчас нет регламента по безопасности цифровых экземпляров книг и их защите от пиратства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным отраслевым докладом Минцифры о состоянии книжного рынка по итогам 2023 года и перспективах его развития. Из него следует, что издательская группа «Эксмо-АСТ» больше трех лет подряд не присылает обязательные экземпляры книг в электронной форме в Российскую книжную палату (РКП, с прошлого года входит в Российскую государственную библиотеку). Уточняется, что «под предлогом борьбы с неправомерным использованием третьими лицами электронных копий своих изданий» компания фактически игнорирует закон «Об обязательном экземпляре документов».

В Минцифры “Ъ” пояснили, что «проблема неоднократно обсуждалась как Экспертным советом по цифровой трансформации книжной индустрии, так и на отраслевых конференциях»: «Министерство предложило "Эксмо-АСТ" и Книжной палате до конца текущего года совместно решить этот вопрос». В «Эксмо-АСТ» сказали, что есть «определенные технические сложности, которые стороны пытаются решить, находясь в переговорах». В Роскомнадзоре уточнили, что на службу возложена функция контроля за доставкой только обязательных экземпляров печатных СМИ: «Контроль за доставкой обязательных экземпляров книг находится не в зоне ответственности ведомства».

В целом в 2023 году из 4,4 тыс. действующих в РФ издательств обязательные экземпляры печатных изданий в электронной форме в РКП прислали только около 17%, говорится в докладе.

Лидером по числу предоставленных обязательных экземпляров стал «Литрес: Самиздат» — 26,1 тыс. На втором месте — Ridero (13 тыс.), на третьем — «Просвещение» (4,1 тыс.).

По закону «Об обязательном экземпляре документов» за несвоевременную и неполную доставку обязательного экземпляра производители документов несут административную ответственность, объясняет юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. Для физлиц штраф за нарушение составляет от 200–500 руб., для должностных лиц — 1–2 тыс. руб., для юридических лиц — 10–20 тыс. руб. за каждый экземпляр. Из доклада Минцифры следует, что всего за прошлый год «Эксмо» выпустило 8,6 тыс. названий (за 2022 год — 9,4 тыс., в 2021-м — 8,6 тыс.). Таким образом, только за один год может быть начислен штраф в 266–522 млн руб. (выручка «Эксмо» в 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 18,8 млрд руб. при чистом убытке в 2,5 млрд руб.).

120,4 миллиарда рублей достиг объем книжного рынка РФ по итогам 2023 года, по оценке Минцифры.

Издатели столкнулись с «ощутимым потоком бумажного контрафакта», пираты подпольно печатают книги, явно используя цифровую верстку в качестве заготовки, отмечает член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (объединяет Alpina Digital, «Азбука-Аттикус», «Эксмо-АСТ») Максим Рябыко: «Поэтому прозрачность хранения и контроля доступа к цифровым копиям не пустой звук». По его словам, вопрос аудита кибербезопасности РГБ поднимался несколько лет: «С издателями даже согласовывали несколько концепций, но итогового документа, подробно регламентирующего безопасность цифрового экземпляра и защиту от копирования, РГБ так и не утвердила». В то же время о прямых утечках из РГБ пока ничего не известно.

«Олег Евгеньевич (Новиков, бенефициар "Эксмо-АСТ".— “Ъ”) опасается передавать экземпляры в РГБ из-за ее связи с Национальной электронной библиотекой (НЭБ, предоставляет свободный доступ к фондам российских библиотек),— считает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.— Так что хранить PDF-файлы обязательных электронных экземпляров будет тот же институт, который организует бесплатный доступ».

Юлия Юрасова