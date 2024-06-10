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Коммерсантъ FM
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Зарплаты вытащат из конвертов

Как планируется сокращать число неофициальных сотрудников

Свыше 9,5 млн россиян трудятся неофициально. Такое число граждан по итогам 2023 года было занято в теневом секторе, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. Речь идет о деятельности, которая имеет признаки трудовых отношений или бизнеса, приносит доход, однако не оформлена официально. Всего в экономике, по данным ведомства, были заняты почти 72 млн человек.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего в теневом секторе работают в Московской и Ростовской областях, Красноярском и Краснодарском крае, в Башкортостане, Дагестане, Крыму и Чувашии. Однако дефицит на рынке труда все же стимулирует работодателей пересматривать условия и привлекать граждан официально, считает профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Юлия Долженкова: «Те, у кого не оформлены отношения с работодателем через трудовой договор, могут работать по ГПХ или быть самозанятыми. То есть очень много категорий туда включено.

Соискатели просят зарплату в конвертах, чтобы не платить алименты и по кредитам

Может быть и заемный персонал, хотя у нас вроде заемный труд запрещен, но какие-то послабления есть в трудовом кодексе и законе о занятости. 9 млн человек — это вполне реальная цифра. Но это не значит, что люди не работают и не заняты. Скорее всего, число людей, получающих неофициальную зарплату, в этом году даже снизилось. Когда происходит дефицит рабочей силы, отношения легализуются, люди предпочитают работать официально.

Конечно, не все хотят оформляться на официальной основе. Например, пенсионеры, у них индексируется пенсия, если они работают. Возможен вариант вторичной занятости, когда мама с детьми еще не вышла на работу официально, но уже работает. Поэтому пока что неофициальное трудоустройство так или иначе будет сохраняться».

Ведомство отмечает, что к 2026 году планируется снизить долю тех, кто получает зарплату в конверте, на 30%. Удастся ли изменить ситуацию в ближайшем будущем? Эксперт рынка труда Александр Ксенофонтов полагает, что, скрывая данные о своих работниках, предприниматель платит меньше налогов. Что, в свою очередь, заметно повышает зарплату неофициальных сотрудников: «Причина, скорее всего, в том, что работодатели не хотят себя связывать обязательствами по предоставлению работникам различных гарантий: отпуска, социальных налогов, страховых взносов, пенсионного и медицинского страхования. Возможно, за счет этого люди получают больше денег.

Часть мигрантов получает зарплату в конвертах и никак не лечится

Есть и минусы неофициальной работы. Например, человек может в миг ее лишиться, никаких гарантий по сохранению заработка предоставлено ему не будет. Кроме того, нет отпусков, не выплачиваются пособия. Сейчас вводят обмен информацией между ФНС и Рострудом, то есть там заложены определенные показатели, которые указывают на возможную теневую занятость, отслеживая их, получится снизить количество неофициальных сотрудников».

С марта 2024 года, по приказу Минтруда, признаки нелегальной занятости также имеют компании, в которых более десяти работников получают зарплату ниже МРОТ, свыше десяти договоров заключены с самозанятыми с зарплатой более 20 тыс. руб. и ряд других категорий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

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