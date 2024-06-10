МТС переуправляет вертикаль

В холдинге «МТС Медиа», который объединил все проекты МТС (MOEX: MTSS) в сфере онлайн- и офлайн-развлечений, меняется руководство: Елена Бальмонт, возглавившая компанию в феврале, по данным “Ъ”, уходит из-за конфликта с советом директоров «МТС Медиа». Операционным управлением холдинга в ближайшее время займется бывший гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова. Эксперты отмечают, что у нее больше опыта работы с онлайн-платформами, чем у госпожи Бальмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Бальмонт

Фото: Viacom International Media Networks Елена Бальмонт

Фото: Viacom International Media Networks

Гендиректор «МТС Медиа» Елена Бальмонт с 5 июня покинула компанию, сообщили “Ъ” четыре источника на медиарынке. По их словам, «причиной стали разногласия с руководством МТС, а также с Игорем Мишиным (генпродюсер онлайн-кинотеатра Kion.— “Ъ”)». Один из собеседников “Ъ” уточнил, что место госпожи Бальмонт займет председатель совета директоров «МТС Медиа», гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова. В МТС отказались от комментариев.

МТС учредила ООО «МТС Медиа» с уставным капиталом в 50 млн руб. в феврале, компанию возглавила Елена Бальмонт. В апреле госпожа Бальмонт и президент МТС Вячеслав Николаев в интервью «Ведомостям» сообщили, что ООО объединит медиаактивы МТС в единую вертикаль. В нее вошли «МТС Энтертейнмент» (объединяет проекты и активы МТС в сфере офлайн-развлечений, билетных операторов), онлайн-кинотеатр Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминг «МТС Музыка», музыкальный лейбл «МТС Лейбл».

По итогам девяти месяцев 2023 года выручка медианаправления МТС составила 13,9 млрд руб. (более поздних данных не представлено).

Вячеслав Николаев говорил, что в перспективе рассматривается IPO «МТС Медиа».

Госпожа Бальмонт с 1999 года в течение 12 лет работала в медиахолдинге «СТС Медиа» на разных должностях, а в 2011-м стала заместителем гендиректора «Контент Юниона» («Телекомпания Стрим», владеет пакетом телеканалов, в их числе «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Авто24»). Год спустя она возглавила Viacom International Media Networks в России, СНГ, на Украине и в странах Балтии, где проработала до 2022 года. В 2023 году Елена Бальмонт вошла в совет директоров МТС.

Источник, знакомый с кадровыми перестановками в МТС, говорит, что в течение последнего года Елена Бальмонт «собрала медийные активы МТС в единую вертикаль». «Теперь, когда этап интеграции активов завершен, она уходит, а операционное управление переходит к Софье Митрофановой, которая с октября 2023 года возглавляла совет директоров "МТС Медиа" и курировала стратегию нового медиахолдинга»,— поясняет собеседник “Ъ”. Задача госпожи Митрофановой, уточняет он, «наладить синергию между активами».

Останется ли госпожа Бальмонт в совете директоров МТС, собеседники “Ъ” не говорят.

Софья Митрофанова в 2006–2011 годах руководила российским офисом польской ITI Group, запустила первый киноканал на польском языке Woina I Pokoj. С 2012 по 2016 год работала в The Walt Disney Company CIS директором по продажам. Затем с 2016 года занимала должность директора по контенту в онлайн-кинотеатре «Иви». В 2018–2020 годах была директором по контенту Rambler и генпродюсером Okko Entertainment. В сентябре 2020 года перешла в «Газпром медиа» на должность директора по коммуникациям. С августа 2021 по февраль 2023 года — гендиректор видеосервиса Premier.

Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что у госпожи Митрофановой есть «большой опыт в работе именно с онлайн-кинотеатрами», в то время как Елена Бальмонт «скорее телевизионный управленец». Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков допускает, что Софья Митрофанова будет совмещать работу в совете директоров с операционным управлением холдингом: «В части линейного и нелинейного смотрения хорошие компетенции имеет гендиректор Kion Алексей Иванов, так что это направление работы он спокойно сможет закрыть, в то время как Софья Митрофанова сосредоточится на других направлениях работы холдинга и их интеграции между собой».

Юлия Юрасова, Юлия Тишина