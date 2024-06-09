Школам запретили занимать больше 10% учебного времени контрольными работами

Контрольные работы в школах с 1 сентября не должны занимать больше 10% учебного времени, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он пообещал наказывать за превышение нормы руководителей учреждений. По его словам, в некоторых школах контрольные занимают 40% времени.

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«С 1 сентября, помимо Всероссийских проверочных работ, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить»,— сказал господин Музаев ТАСС на ПМЭФ.

Все контрольные не в рамках ВПР должны быть согласованы с Рособрнадзором. По мнению главы ведомства, учеников, родителей и учителей не может не раздражать, когда контрольные занимают 35–40% учебного времени.

Президент Владимир Путин в начале апреля поручил правительству принять меры для формирования «гармоничной, сбалансированной и результативной» нагрузки на школьников. Для этого предлагается сократить объем домашнего задания и усилить межпредметные связи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Облегчение — мать учения».

Леонид Уварчев