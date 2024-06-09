Контрольные работы в некоторых школах занимают 40% учебного времени

Рособрнадзор выявил, что почти половина нагрузки в ряде школ идет на контрольные работы. Глава ведомства Анзор Музаев считает, что это может раздражать детей и учителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш мониторинг показал, что сейчас в ряде школ контрольные по ряду предметов занимают от 35 до 40% учебного времени. Это, конечно, не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей. Почти половина нагрузки как раз идет от них»,— сказал господин Музаев ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко ранее сообщал, что больше 80% российских школьников испытывают дефицит речевого развития. По его мнению, современные учебные программы по русскому языку не соответствуют прикладным задачам и не позволяют формировать у детей межпредметный понятийный аппарат.

Подробнее — в материале «Ъ» «Русь зовут к словарю».

Леонид Уварчев