Как стать рантье

Кто из инвесторов не мечтает стать рантье, живущим на пассивный доход от активов? Для этого, правда, потребуется недюжинный стартовый капитал и инвестиционная идея. От выбора актива будет зависеть не только размер требуемого объема инвестиций, но и вовлеченность в процесс управления. «Ъ-Review» разобрался в преимуществах и недостатках различных классов активов, доступных неограниченному кругу россиян и приносящих пассивный доход.

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Рента отстала от квадратного метра

Классический рантье инвестирует в недвижимость с целью последующей ее сдачи в аренду. Этот способ получения пассивного дохода понятен любому обывателю; в отличие от других инвестиционных решений, квартира осязаема — ее можно не только сдавать, но и впоследствии жить в ней, передать в наследство детям или просто продать. Вдобавок к этому недвижимое имущество постоянно растет в цене и лучше других активов переживает кризисы.

Но такой способ получения регулярного пассивного дохода имеет ряд недостатков. Ключевые из них, помимо рисков, связанных с недобросовестностью квартиросъемщиков,— это большой первоначальный стартовый капитал (средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет около 12 млн руб.— эту величину возьмем за стартовую и в других активах), а также невысокая, относительно стоимости актива, арендная ставка. По данным ЦИАН, средний уровень доходности от сдачи в аренду однокомнатной квартиры в Москве в начале текущего года составлял 5,2%, что почти на 2 процентных пункта ниже показателя четырехлетней давности. Таким образом, годовой доход от однокомнатной квартиры, без учета налогов, составляет примерно 624 тыс. руб., или 52 тыс. руб. в месяц, что всего лишь вдвое выше прожиточного минимума в столице для трудоспособного населения.

Депозит набирает популярность

В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России одним из самых выгодных способов получения пассивного дохода стали депозиты. Согласно наблюдению «Ъ-Review», в апреле все крупные банки повысили ставки по вкладам, и теперь на рынке можно найти ставки свыше 16% (см. «Все внимание к депозитам»). Правда, такие ставки доступны в основном по депозитам сроком от 30 дней до полугода, в случае банковских продуктов большей срочности ставки будут заметно ниже.

Для рантье подойдут не все вклады, а только те, по которым осуществляются ежемесячные выплаты на отдельный счет. По данным «Банки.ру», такие продукты есть в линейке шести банков из топ-10, а ставки по ним варьируются от 11% до 14%. Таким образом, разместив 12 млн руб., инвестор получит ежемесячный доход в размере 110–140 тыс. руб. Более выгодны накопительные счета, у некоторых крупных банков ставки по ним доходят до 16–17%. Однако стоит учитывать, что, в отличие от вкладов, ставки по счетам банки могут менять в любое время. Обычно на такой шаг их подталкивает изменение политики ЦБ в части ключевой ставки, чего до конца года ждет все меньшее количество аналитиков.

Инструменты фондового рынка

Широкие возможности для получения регулярного пассивного дохода предлагает фондовый рынок. Самые простые и доступные неограниченному кругу инвесторов — акции и облигации. Для их покупки потребуется открытие брокерского счета, что в эпоху цифровизации занимает несколько минут и не требует посещения офиса брокера или банка. После заведения денег на счет инвестору сразу станут доступны акции и депозитарные расписки из первого и второго котировальных листов, а также облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации эмитентов с рейтингом не ниже уровня ААА по шкале «Эксперт РА/АКРА». Для получения доступа к более широкому списку бумаг может потребоваться дополнительное тестирование или получение статуса «квалифицированный инвестор», но даже без этого статуса инструментария достаточно для составления широко диверсифицированного портфеля, приносящего стабильный денежный поток.

Дивидендные истории

Впрочем, для рантье подойдут не все торгуемые на Московской бирже акции, а только те, по которым выплачиваются регулярные дивиденды. Стабильно платят дивиденды около сотни эмитентов, но лишь у двух десятков из них на горизонте ближайших 12 месяцев дивидендная доходность превышает 10%. Самая высокая прогнозная доходность, согласно оценкам УК «Доход», у акций НЛМК (22,28%), «Магнита» (18%), «Сургутнефтегаза» (17,6% по привилегированным акциям), ЛУКОЙЛа (15,9%). Средняя же дивидендная доходность индекса Московской биржи на этот год составляет 7–8% годовых (часть компаний, входящих в расчет индекса, не платят дивиденды), то есть индексная инвестиция может принести в ближайшие 12 месяцев доход на уровне 700–800 тыс. руб. (при вложении 12 млн руб.). Это больше, чем получается у инвесторов со сдачи в аренду квартиры, но ниже дохода от банковского депозита.

Однако стоит учитывать, что дивиденды имеют ярко выраженную сезонность, пик выплат приходится на лето, а в зимние месяцы они минимальны. В текущем году квартальная структура дивидендов, согласно оценке SberCIB Investment Research, выглядит следующим образом: в первом квартале эмитенты перечислят 22,3% от ожидаемых за год выплат, во втором квартале около 26%, в третьем почти 43%, а вот в четвертом менее 9%. Связана такая сезонность с тем, что основная часть компаний платит дивиденды только по итогам года и немногие готовы проводить промежуточные выплаты по итогам квартала или полугодия. Поэтому инвесторам надо быть готовым к тому, что в какие-то периоды времени они получат в лучшем случае прожиточный минимум.

Ключевой риск таких инвестиций, наряду с снижением стоимости акций, это то, что эмитент может не заплатить дивиденды в результате решения совета директоров или собрания акционеров (при условии, что СД рекомендовал заплатить дивиденды). В частности, в мае, вопреки ожиданиям аналитиков, советы директоров «Газпрома» и ГМК «Норильский никель» рекомендовали акционерам не платить дивиденды. Предугадать такие решения довольно сложно, а потому портфель должен состоять из ценных бумаг нескольких эмитентов из разных секторов экономики, при этом ориентироваться лучше не только на исторические данные, но и на прогнозные.

Купонная альтернатива

Если дивиденды эмитент может не заплатить, то купон по облигациям заплатить обязан, и строго в определенное время. Для инвестиций доступен огромный набор долговых бумаг разнообразных эмитентов. По оценкам главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, всего на Московской бирже обращаются более 2,2 тыс. выпусков облигаций почти 450 эмитентов, их суммарный объем составляет 41,2 трлн руб. Среди эмитентов таких ценных бумаг не только государство в лице Минфина, но и регионы и отдельные города, а также компании из разных секторов экономики и банки.

Доходности облигаций, как и ставки депозитов, зависят от размера ключевой ставки и ожиданий относительно изменения денежно-кредитной политики ЦБ. С начала 2024 года ставки коротких ОФЗ выросли на 1,8–2,8 п. п. до 15,3–15,8%, по среднесрочным — на 3–3,4 п. п. до 14,4–15,5%, а по долгосрочным — на 2,7–2,9 б. п. до 14,3–14,7%. Доходности корпоративных бумаг первого и второго эшелона поднялись еще выше, до 17–19%. Правда, для рантье более важен размер купона, который получает инвестор от эмитента. С начала года купоны по облигациям надежных компаний выросли с 12,4–15% то до 14,5–17%. Примечательно, что ставки банковских облигаций сроком обращения два-три года на 1–3 п. п. выше ставок по депозитам в этих же кредитных организациях. Таким образом, ежемесячный доход от инвестиций в корпоративный долг составит 145–170 тыс. руб.

Наиболее распространенная схема купонных выплат — один раз в квартал, реже — раз в полгода или раз в год. Встречаются на рынке и бумаги с ежемесячным купоном, но это редкость, так как подобные выплаты не очень удобны для компании-эмитента. Впрочем, в 2024 году эмитенты стали более активно выпускать такие бумаги: по оценке «Ъ-Review», основанной на данных Rusbonds, из более чем 200 завершенных размещений качественных эмитентов на них пришлось более 30%. Это хорошие новости для рантье, так как с такими бумагами им легче прогнозировать будущие денежные потоки и свои траты.

Главный риск инвестиций в облигации — это риск дефолта, когда эмитент не способен обслуживать свой долг. В случае банкротства держатели его долговых бумаг будут третьими в очереди на выплаты, а значит, есть риск того, что они могут ничего не получить. В случае госбумаг такие риски минимальны, как и в случае облигаций крупных госкомпаний, которым при необходимости будет оказана помощь. Поэтому к подбору эмитентов стоит подходить основательно, управляющие советуют изучить финансовую отчетность компании, ее кредитный рейтинг, а впоследствии внимательно следить за корпоративными новостями.

Инвесторам стоит помнить и о том, что купонные выплаты, как и дивиденды, облагаются налогом в размере 13% с полного объема выплат (в случае налоговой базы свыше 5 млн руб. ставка составляет 15%). К тому же с инвесторов взимается дополнительный налог на положительную разницу между ценами покупки и продажи таких ценных бумаг при условии, что они хранятся менее трех лет. Вдобавок к этому стоит помнить, что в условиях жесткой ДКП ЦБ облигации с постоянным купоном падают в цене. Поэтому для минимизации негативного эффекта стоит ребалансировать портфель, уменьшая срочность входящих в него бумаг, либо покупать бумаги и держать их до погашения.

ПИФы в помощь

Если инвестор не готов заниматься анализом компаний, тратить время на формирование и управление портфелем ценных бумаг, он может присмотреть продукт коллективного инвестирования — паевой инвестиционный фонд, управлением которого занимается профессиональный портфельный менеджер. «В отличие от самостоятельной покупки бумаг, управляющие фондами подбирают наиболее перспективные с точки зрения получения дивидендов акции и выпуски корпоративных и государственных облигаций»,— отмечает аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев.

До последнего времени такие инвестиционные продукты не очень подходили для рантье, так как по ним не платились дивиденды. Ситуация изменилась два года назад, когда у УК появилась физическая возможность создавать открытые ПИФы с выплатой дохода пайщикам без погашения паев. Ранее такая опция была доступна только в закрытых ПИФах и интервальных ПИФах.

По оценке «Ъ-Review», основанной на данных Investfunds, россиянам доступно 18 открытых ПИФов с регулярной выплатой дохода под управлением 12 управляющих компаний («Альфа-капитал», «Ак Барс Капитал», «А-Капитал», «ААА Управление капиталом», УК БКС, «ВИМ Инвестиции», «МКБ-Инвестиции», «Открытие», «Первая», «Промсвязь», «Райффайзен Капитал», «Эра инвестиций»,). Десять из этих ПИФов являются фондами облигаций, шесть — смешанного типа и два — фонды акций. Самая широкая линейка подобных фондов у УК «Первая» (пять ПИФов).

По всем фондам предусмотрены ежеквартальные выплаты дохода. В зависимости от активов, входящих в ПИФ, регулярные выплаты формируются из поступающих купонов по облигациям, дивидендов по акциям, а также процентов по депозитам. В итоге все аккумулированные в отчетный период денежные средства, кроме тех, что получены от торговых операций, будут перечислены на банковский счет пайщиков, состоявших в реестре владельцев на последний рабочий день периода.

Инвестировать деньги в такие фонды управляющие советуют в начале нового периода. Если выплаты проводятся в конце квартала, значит войти в него лучше в начале следующего. Дело в том, что все полученные дивиденды и купоны в течение периода накоплений дохода учитываются в стоимости пая. «Если вложиться за один день до выплаты дохода, то клиент фактически получит часть своих денег обратно (так как он уже “оплатил” полученные дивиденды и купоны в стоимости пая), но в то же время ему придется заплатить налог, так как это уже считается доходом»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

По данным опроса «Ъ», проведенного среди крупнейших розничных УК, по итогам первого квартала выплаты по фондам составили 1,6–4% от стоимости пая. Лучший результат показали фонды облигаций, заметно отстали от них фонды акций, как из-за меньше дивидендной доходности в сравнении с облигациями, так и из-за того, что начало года не лучший период с точки зрения таких выплат. Во втором и третьем квартале не исключена возможность того, что выплаты по рисковым ПИФам могут превысить результаты консервативных ПИФов. Если предположить, что в последующие кварталы объемы выплат останутся на прежнем уровне, а значит суммарный объем выплат по итогам 2024 года составят 6,4–16% от стоимости паев. Если первоначальный объем инвестиций составит 12 млн руб., то пайщик за четыре квартала получит 0,768–1,92 млн руб.

Однако за работу УК придется заплатить комиссию, которая в случае фондов облигаций составляет 0,9–1,5%, фондов смешанного типа — 2–2,5%, фондов акций — 2,5–3,5%. Стоит учесть и другие расходы, которые возникают при покупке и продаже паев, а также инфраструктурные расходы. В случае покупки паев открытого фонда может устанавливаться премия к цене до 1,5%. При обратной продаже паев может возникать дисконт, который достигает в зависимости от компании и срока владения до 2%. Обычно при владении свыше двух-трех лет скидка обнуляется.

Заметим, УК является налоговым агентом пайщика и со всех выплат, кроме погашения пая при владении свыше трех лет, будет удерживать НДФЛ в размере 13% (в случае налоговой базы свыше 5 млн руб. ставка 15%).

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Виталий Гайдаев