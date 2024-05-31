«Укрэнерго» ожидает ухудшения ситуации с энергоснабжением на Украине

Отказ от почасовых отключений электроэнергии на Украине в последние дни является временным решением, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он ожидает, что ситуация с энергоснабжением в стране скоро снова ухудшится.

По его словам, отключать электричество перестали после окончания ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. «Согласно графику, в ближайшие дни на ремонт снова уйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которая у нас сложилась в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова»,— признал господин Кудрицкий.

В этом месяце в результате взрывов три украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения. «Укрэнерго» ввело в стране аварийные отключения электроэнергии. 28 мая компания сообщила, что на Украине не осталось ни одной целой ТЭС. Президент РФ Владимир Путин утверждает, что российские военные наносят удары по энергетическим объектам на Украине в ответ на атаки по территории РФ.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «В НАТО решительно собрались».

Лаура Кеффер