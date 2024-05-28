«Укрэнерго»: на Украине не осталось ни одной целой ТЭС

Член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» и советник премьер-министра Украины Юрий Бойко в интервью изданию «Апостроф» сообщил, что в стране не осталось целых тепловых электростанций (ТЭС). Он предупредил, что временные отключения электричества на Украине введены на длительный период.

«В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая не была бы повреждена или совсем разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают,— сказал Юрий Бойко.— Все это приводит к значительному дефициту мощности в системе. В первую очередь, из-за нехватки производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Традиционно ТЭС производят около 30% электроэнергии. Сейчас их доля едва достигает 5%».

По словам советника, на Украине работают атомные электростанции, однако летом у них сезон плановых ремонтных работ. Он также подчеркнул, что утренние пики потребления электроэнергии компенсируют солнечные батареи, однако они неэффективны в вечернее время и зимний период.

Господин Бойко сослался на данные Минэнерго, согласно которым было уничтожено 8 ГВт генерирующих мощностей, «что составляет около 40% от имеющихся в системе». Он подчеркнул, что восстановить мощности в полном объеме к зиме не получится, а импорт электроэнергии лишь частично покрывает дефицит. «Нынешние возможности позволяют получать из европейской энергосистемы до 1,7 ГВт мощности,— сказал советник.— Поэтому нужно готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни».

20 мая «Укрэнерго» ввела почасовые отключения электричества по всей стране для бытовых и промышленных потребителей. Объекты критической инфраструктуры под ограничения не попали. С конца марта, по словам украинских чиновников, энергетические объекты Украины подвергаются российским атакам.

В числе поврежденных объектов назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах. В мае глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщал, что энергетике Украины был нанесен колоссальный ущерб, а на ее восстановление потребуется более $1 млрд. Президент России Владимир Путин объяснил удары ответом на украинские атаки по российским нефтегазовым комплексам.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова