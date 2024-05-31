Хуситы пообещали активизировать атаки по идущим в Израиль судам

С ноября 2023 года йеменские хуситы атаковали 129 судов в районе Йемена, заявил лидер группировки Абдул-Малик Аль-Хуси. Он пообещал, что хуситы увеличат количество атак по судам, направляющимся в порты Израиля.

По его словам, только на этой неделе хуситы провели 12 операций против судов в Красном, Аравийском и Средиземном морях, а также в Индийском океане. «Идет четвертая фаза нашей операции. Она будет усиливаться как количественно, так и качественно»,— сказал Абдул-Малик Аль-Хуси в телеобращении (цитата по «Интерфаксу»).

О переходе к четвертой фазе хуситы объявили в начале мая. Она предполагает атаки на все суда, которые нарушают решение запрет хуситов на проход в Израиль.

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас», которое с октября 2023 года воюет с Израилем, и выбирают своими целями суда стран, оказывающих поддержку израильской стороне. С января США и их союзники стали наносить ответные удары по позициям хуситов. 27 мая они заявили об ударе по двум эсминцам США, информации о пострадавших не было. На этой неделе цены на морские перевозки приблизились к январскому пику.

О палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Израиль перекрыл тоннели палестинцам».

Лаура Кеффер