Гросси причислил к факторам риска снабжение реакторов ЗАЭС водой для охлаждения

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что проблемы с поставками воды, которая необходима для охлаждения реактора Запорожской АЭС, являются вызовом для мировой ядерной безопасности. Такое мнение он высказал на встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, которая прошла в Калининграде 28 мая.

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Фото: Mike Segar / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Mike Segar / Reuters

Согласно пресс-релизу об итогах встречи, который МАГАТЭ опубликовало сегодня, 30 мая, Рафаэль Гросси обратил внимание главы «Росатома» (с октября 2022 года ЗАЭС находится под управлением ее «дочки» АО «Росэнергоатом») на факторы, которые угрожают ядерной безопасности. В частности, речь идет об уязвимости линий электропередачи, расположенных за пределами ЗАЭС, необходимости надежных поставок воды для обеспечения охлаждения реактора, а также о ситуации с укомплектованием персоналом и обслуживанием оборудования.

«Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с серьезными рисками ядерной безопасности. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту. Даже несмотря на то что все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова, безопасность станции остается чрезвычайно хрупкой»,— заявил гендиректор МАГАТЭ. Он подчеркнул, что в вопросах, связанных с ядерной безопасностью, МАГАТЭ намерено взаимодействовать как с Россией, так и с Украиной.

Рафаэль Гросси также прокомментировал возможный перезапуск ЗАЭС. Он подчеркнул, что любому решению о перезапуске реакторов должно предшествовать тщательное и детальное изучение всех эксплуатационных и нормативных аспектов, имеющих отношение к ядерной безопасности.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Выработка электроэнергии на станции была прекращена с 11 сентября 2022 года. Рафаэль Гросси посещал станцию три раза после начала российской военной операции. Он неоднократно подчеркивал, что обстановка вокруг ЗАЭС крайне нестабильная из-за регулярных обстрелов.

Подробнее о том, как прошла встреча глав МАГАТЭ и «Росатома»,— в материале «Ъ» «Останов по требованию».