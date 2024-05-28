Останов по требованию

В Калининграде во вторник прошли переговоры между главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Их ключевой темой стала непростая ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Стороны сошлись во мнении, что перезапускать эту крупнейшую АЭС в Европе, функционирующую вот уже несколько месяцев в режиме останова, пока рано. Главным условием для ее перезапуска в «Росатоме» и МАГАТЭ назвали обеспечение безопасности, а именно отсутствие угрозы ядерного инцидента из-за внешнего воздействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе встречи стороны достигли общего понимания относительно того, что нужно сделать для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Фото: Alexandr Podgorchuk / Rosatom State Atomic Energy Corporation / AP Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ходе встречи стороны достигли общего понимания относительно того, что нужно сделать для обеспечения безопасности Запорожской АЭС

Фото: Alexandr Podgorchuk / Rosatom State Atomic Energy Corporation / AP

Межведомственные консультации с участием Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси прошли во вторник в калининградском аэропорту Храброво, куда гендиректор МАГАТЭ прибыл на чартерном борту из Вены. Продлились они более трех часов. В состав российской делегации помимо главы «Росатома» также вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.

«Ключевой темой консультаций была безопасность Запорожской АЭС. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций»,— заявили в «Росатоме» по итогам встречи.

Сам Алексей Лихачев после переговоров с Рафаэлем Гросси сообщил журналистам, что «за прошедшие два с небольшим месяца давление со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины.— “Ъ”) на Запорожскую станцию, к сожалению, усилилось».

«Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство которых нейтрализуется в воздухе, о прилетах, которые были за последние месяцы на территорию станции, на крыши энергоблоков, на центр подготовки персонала, на инфраструктуру, на территорию самого города Энергодара»,— перечислил он (цитата по ТАСС).

Напомним, в апреле Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной с момента перехода ее под контроль России серии атак беспилотников.

Власти РФ обвинили в обстрелах вооруженные силы Украины, назвав их тактику «опасной провокацией», которая может привести к «очень плохим последствиям». В МАГАТЭ атаки на ЗАЭС также охарактеризовали как «безрассудные», предупредив, что они «значительно повышают риск серьезной ядерной аварии». При этом в агентстве, вопреки требованиям Москвы, отказались прямо назвать виновников обстрела (см. “Ъ” от 8 апреля).

Общаясь во вторник с журналистами, Алексей Лихачев назвал действия украинских военных «бездумными и совершенно безрассудными». По его словам, они «пытаются спровоцировать, запугать людей, вызвать наши вооруженные силы на ответный огонь». «Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно. И главная задача всех присутствующих и вооруженных сил и гражданских на Запорожской АЭС — это абсолютно безусловное исполнение безопасности»,— подчеркнул он.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, сказал журналистам, что в ходе встречи стороны смогли достичь общего понимания «по тем необходимым мерам, которые нужно принимать дальше по укреплению безопасности ЗАЭС».

Кроме того, по его словам, обсуждалась возможность «перезапуска станции», но участники пришли к общему мнению, что «в настоящий момент это представляется невозможным». «Обстоятельства не позволяют сейчас об этом (перезапуске станции.— “Ъ”) говорить. Однако это не мешает нам обсуждать вопросы о том, как мы можем в дальнейшем наладить такой перезапуск, когда условия будут соблюдены,— отметил он.— Для перезапуска Запорожской атомной электростанции необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия».

Расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Россия взяла ее под контроль в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России она была передана в собственность РФ. С тех пор она находится под управлением АО «Росэнергоатом», входящего в электроэнергетический дивизион «Росатома». Власти Украины называют станцию «оккупированной». С сентября 2022 года на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ. Задачи инспекторов — наблюдение за ситуацией и оценка состояния безопасности станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также регулярно выезжает на ЗАЭС. На данный момент все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов». Несмотря на это, потенциальная опасность крупной ядерной аварии на станции, по оценке МАГАТЭ, остается «вполне реальной» (см. “Ъ” от 16 апреля).

Алексей Лихачев поддержал выводы своего собеседника о невозможности скорого перезапуска станции. «Хотел бы присоединиться к словам Гросси о том, что перезапуск ЗАЭС не тема сегодняшнего дня»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). В то же время глава «Росатома» добавил, что «АЭС существует, чтобы работать, а не стоять в режиме полной остановки». «Как у любого атомщика, у меня и моих товарищей есть желание иметь дополнительные мощности перспективно работающими. Для этого станция и была создана»,— констатировал он. При этом Алексей Лихачев, как и Рафаэль Гросси, ключевым условием для восстановления работы ЗАЭС назвал ее безопасность. «Как она будет решена — специальными гарантиями или отводом линии фронта как можно дальше от Запорожской атомной электростанции,— покажет время»,— заключил он.

Елена Черненко