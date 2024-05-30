Глава Минобороны ФРГ прибыл в Одессу и пообещал Украине помощь на €500 млн

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Одессу. Там он сообщил, что правительство ФРГ решило выделить Украине еще один пакет помощи. Стоимость нового пакета составит €500 млн. Об этом сообщает DPA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны Украины Рустем Умеров

Фото: Nina Liashonok, Reuters Министр обороны Германии Борис Писториус (слева) и министр обороны Украины Рустем Умеров

Фото: Nina Liashonok, Reuters

По данным издания Tagesschau, в пакет помощи войдут ракеты средней и малой дальности для зенитного комплекса IRIS-T, оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, более миллиона патронов и беспилотники для боевых и разведывательных операций в Черном море.

25 мая Минобороны Германии сообщило о передаче Украине еще одного комплекса IRIS-T. Количество этих систем в составе украинской армии теперь насчитывает пять единиц: четыре системы средней дальности и одну — малой. По данным Der Spiegel, всего Берлин пообещал Киеву 9 ЗРК IRIS-T SLM и 11 ЗРК IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense.

Газета Bild со ссылкой на источники сообщила 28 мая, что Украина минимум один раз использовала полученную от Германии систему Patriot для удара по находящейся на территории России цели. Собеседники издания утверждают, что за этим последовала угроза со стороны ФРГ прекратить поставки в случае повторения нарушения запрета на удары по России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов