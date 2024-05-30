Экс-министр спорта Матыцин утвержден внештатным советником Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал приказ об утверждении бывшего министра спорта Олега Матыцина в качестве своего внештатного советника, сообщила пресс-служба правительства. На новой должности господин Матыцин будет курировать спорт и контролировать вопрос взаимодействия России со странами—участницами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Матыцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Олег Матыцин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Олегу Матыцину 59 лет. До 7 мая он занимал пост министра спорта России. Однако в новый состав правительства господин Матыцин не вошел, его сменил бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Олег Матыцин возглавлял Минспорт с 2020 года, сменив на этом посту Павла Колобкова.

Подробнее о работе нового правительства — в материале «Ъ» «От наводнения к посланию».