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Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпийских игр в Лондоне

Бронзовую медаль тяжелоатлета Руслана Албегова, которую он получил на соревнованиях в Лондоне в 2012 году, передадут южнокорейцу Чон Сан Гуну. В карточке российского спортсмена на сайте Международного олимпийского комитета появилась отметка «дисквалифицирован».

Руслан Албегов на церемонии награждения на ОИ-2012

Руслан Албегов на церемонии награждения на ОИ-2012

Фото: Hassan Ammar / AP

Руслан Албегов на церемонии награждения на ОИ-2012

Фото: Hassan Ammar / AP

Всего медали за игры прошлых лет получат десять спортсменов. Их вручат 9 августа у подножия Эйфелевой башни в Париже. «Прежде чем можно будет перераспределить олимпийские медали, каждому спортсмену должна быть предоставлена надлежащая правовая процедура, и все судебные разбирательства должны быть завершены»,— говорится в сообщении на сайте МОК.

На Олимпийских играх в Лондоне Руслан Албегов занял третье место с суммарным результатом 448. Чон Сан Гун занял четвертую строчку турнирной таблицы с результатом 436. В 2016 году сборную России по тяжелой атлетике, в том числе Руслана Албегова, не допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной стали подозрения в нарушении антидопинговых правил.

В октябре 2020 года Албегова на четыре года дисквалифицировала Международная федерация тяжелой атлетики. Его отстранение было продлено в связи с нарушением на участие в соревнованиях. Тренер Албегова Казбек Золоев в разговоре с «РИА Новости» сказал, что тяжелоатлет никогда не принимал запрещенные препараты.

О предстоящей Олимпиаде в Париже — в материале «Ъ» «Ударники олимпийского труда».

Петр Бузлаев

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