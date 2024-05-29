Ударники олимпийского труда

Международная ассоциация бокса (IBA), превратившаяся в последнее время в одного из главных оппонентов Международного олимпийского комитета (МОК), совершила громкий демарш. Структура, которой руководит россиянин Умар Кремлев, выплатит отличившимся на предстоящей Олимпиаде в Париже боксерам призовые, несмотря на то что формально, будучи лишена признания со стороны МОК, не имеет к ней никакого отношения. Бонус за победу, половина из которого достанется самому спортсмену,— $100 тыс. Ранее призовые, противоречащие олимпийской традиции, участникам своего турнира в Париже уже пообещала головная легкоатлетическая организация — World Athletics. Если легкоатлетическая инициатива спровоцировала просто критику со стороны президента МОК Томаса Баха, то боксерская — угрозу отстранения спортсменов, связанных с IBA, от участия в следующей Олимпиаде — 2028 года в Лос-Анджелесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на турнире «Интернациональный кубок Москвы» (сентябрь 2022 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев на турнире «Интернациональный кубок Москвы» (сентябрь 2022 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международная федерация бокса объявила о «смелом» и «беспрецедентном» решении. Оно заключается в формировании призового фонда для боксерского турнира открывающихся 26 июля Олимпийских игр в Париже. В его рамках будут разыграны 13 комплектов наград — в семи весовых категориях у мужчин и шести у женщин.

Президент Умар Кремлев уточнил, что общий призовой фонд соревнований составит $3,1 млн. Бонус за золото — это $100 тыс. Половину от суммы получит непосредственно боксер, а по $25 тыс.— его тренер и национальная федерация, которую представляет спортсмен.

Аналогичным образом распределяются призовые за серебро ($50 тыс.) и бронзу ($25 тыс.), полагающуюся обоим полуфиналистам. Помимо этого, IBA заплатит $10 тыс. лучшему среди тех, кто проиграл в полуфинале. Умар Кремлев пообещал, что деньги в Париже заработают «более ста боксеров», добавив, что всегда будет бороться за «благополучие атлетов» и что IBA гордится тем фактом, что оказалась среди «пионеров» в деле финансового стимулирования олимпийцев.

На самом деле шаг, предпринятый боксерской федерацией, все-таки не является прецедентом. В апреле введение призовых на Олимпиаде в Париже для своих соревнований анонсировала Международная федерация легкой атлетики. Правда, они охватят только обладателей золота, которые смогут рассчитывать на $50 тыс. из призового фонда в $2,4 млн.

Нет ничего удивительного в том, что инициатива World Athletics прозвучала чрезвычайно громко. Международный олимпийский комитет фактически давным-давно превратился из объединения энтузиастов-любителей, каким был в момент создания в конце позапрошлого века, в огромное коммерческое предприятие с колоссальными доходами, достигшими $7,6 млрд в предыдущем четырехлетнем цикле (он завершился Олимпиадой в Токио, сдвинутой из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год). Однако до сих пор МОК наотрез отказывается признать коммерческий характер Олимпиад, подразумевающий материальные стимулы для спортсменов, то есть ключевых их действующих лиц. Вознаграждения им обеспечивают национальные федерации, национальные олимпийские комитеты и правительства стран, которые атлеты представляют. В этом смысле идея президента World Athletics Себастьяна Коу, которого считают претендентом на победу на очередных президентских выборах в МОК в 2025 году, походила на очевидный демарш с целью обозначить свои амбиции.

Но действия IBA в этом смысле выглядят еще более резкими и фрондерскими. Причина в том, что юридически она никак не связана с турниром, на котором собирается выплачивать премии.

В состоянии конфронтации МОК и IBA находятся с конца прошлого десятилетия. И кризис в этот период постоянно обострялся. Казалось, что отношения должны наладиться после избрания президентом IBA в 2020 году россиянина Умара Кремлева. При нем федерация избавилась от долгов (ее новые финансовые возможности позволили увеличить выплаты победителям чемпионатов мира до еще недавно выглядевшей невероятной суммы $200 тыс. при пятикратном повышении в среднесрочных планах) и провела реформу судейства, кардинально снизив количество скандалов. Но МОК свою позицию не смягчил, наоборот, она, скорее, стала еще более жесткой. Он предъявлял к IBA претензии по различным поводам. Та, в свою очередь, игнорировала рекомендации и требования МОК, например допустив к участию в своих состязаниях без ограничений, в полноценном статусе российских и белорусских спортсменов, отстраненных от них после начала специальной военной операции на Украине.

Противоречия вылились в бойкот мужского и женского чемпионатов мира, состоявшихся весной 2023 года, почти двумя десятками стран, а чуть позже — и в исключение мятежной федерации из состава МОК, который сам проводит парижский олимпийский турнир и квалификацию к нему. Структуры продолжают борьбу на арбитражных и судебных площадках. А МОК все пытается придумать для IBA солидную альтернативу. Но запущенная год назад представителями государств, инициировавших раскол в боксерском сообществе и бойкотировавших чемпионаты мира, организация под названием World Boxing в нее пока так не трансформировалась. В данный момент львиная доля лидеров сохраняют верность IBA, а к ее конкурентке присоединились всего около трех десятков национальных федераций. Некоторые из них, правда, представляют страны, играющие ведущие роли в боксе,— США, Великобританию, Германию. И многие их боксеры наверняка окажутся в списке отличившихся на Олимпиаде, то есть должны будут претендовать на бонусы от IBA, хотя в ее соревнованиях не дерутся.

Реакция МОК на свежую инициативу боксерской федерации оказалась куда более острой, чем на инициативу легкоатлетическую. Комментируя внедрение олимпийских призовых World Athletics, президент МОК Томас Бах дал понять, что считает ход популистским.

Господин Бах объяснил, что денежное вознаграждение за успехи на Олимпиадах и так выплачивается из других источников. А МОК делает все, чтобы наполнить их средствами, выделяя на «помощь атлетам и спортивным организациям» $4,2 млн «ежедневно» из своих гигантских доходов.

В случае с боксом МОК пошел гораздо дальше. В его заявлении, опубликованном в официальном аккаунте структуры в соцсети X, говорится о «неясном» происхождении денег, предназначенных олимпийцам, а также о том, что «дефицит финансовой прозрачности» значился в числе причин лишения IBA признания. Но главное, в нем содержится предупреждение о том, что любой боксер, чья национальная ассоциация сохраняет «приверженность» ей, «не сможет участвовать» в следующих Олимпийских играх — в Лос-Анджелесе в 2028 году, а соответствующая ассоциация будет исключена из МОК. Если бы этот сценарий реализовали прямо сейчас, по парижскому боксерскому турниру был бы нанесен страшной силы удар, радикально понизивший его уровень.

Алексей Доспехов