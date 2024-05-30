Глава производителя Ritter Sport назвал правильным сохранение бизнеса в России

Гендиректор производителя шоколада Ritter Sport — Alfred Ritter — Андреас Ронкен заявил, что считает правильным решение отказаться от ухода с российского рынка после начала боевых действий на Украине. В интервью немецкому изданию Focus господин Ронкен рассказал, что ему угрожали смертью из-за этого, но он «готов поступить так снова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flickr.com / photos / civellod Фото: flickr.com / photos / civellod

«Этот случай показывает дилемму между позицией и ответственностью. Россия — наш второй по величине рынок, если бы мы ушли оттуда, нам пришлось бы уволить 200 человек на объекте в Вальденбухе»,— указал Андреас Ронкен. Отдельно он добавил, что «российские дети тоже любят есть шоколад».

Гендиректор Alfred Ritter отметил, что часть прибыли, полученной от бизнеса в России, компания передает берлинской некоммерческой организации гуманитарной помощи Ukraine-Hilfe. К концу 2023 года, по его словам, взносы оценивались почти в €1 млн.

На Россию приходится почти 10% общей выручки Alfred Ritter. В 2022 году «Риттер спорт шоколад», российская «дочка» немецкого производителя шоколада, получила 7,5 млрд руб. выручки и 1,1 млрд руб. чистой прибыли. Однако по результатам 2023-го финансовые результаты компании значительно ухудшились из-за резкого роста себестоимости продукции на фоне подорожания какао-бобов. За прошлый год «Риттер спорт шоколад» получила 478 млн руб. чистого убытка.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».