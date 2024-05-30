Столетний ветеран из Дагестана рассказал Путину о желании отправиться на СВО

Президент России Владимир Путин наградил звездой Героя России столетнего ветерана Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагима-Пашу Садыкова. Во время вручения господин Садыков сказал, что хотел отправиться в зону военной операции на территории Украины.

«Уважаемый президент Российской Федерации, мне сейчас 100 лет и 5 месяцев, я молодой еще. Я написал письмо министру обороны РФ, я был автоматчиком с 1941 по 1945 год на фронтах. Попросил меня направить на Украину… защищать Россию»,— сказал Ибрагим-Паша Садыков (цитата по ТАСС).

Как добавил ветеран, в военном комиссариате Махачкалы ему сказали, что для участия в боевых действиях берут только граждан до 60 лет. Он также пожелал Владимиру Путину здоровья и победы в военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Ибрагим-Паша Садыков на церемонии вручения наград

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Ибрагим-Паша Садыков на церемонии вручения наград

Фото: пресс-служба президента РФ

Ибрагиму-Паше Садыкову присвоили звание Героя России «за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественно войны 1941–1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи». В октябре 1941 года, когда господину Садыкову было 18 лет, его отправили в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград. Он держал оборону города на разъезде на протяжении трех месяцев. Ибрагим-Паша Садыков также участвовал в освобождении Керчи и Киева, обороне Ростова, Сталинградской битве и битве на Курской дуге. После завершения войны он 40 лет работал в геолого-разведывательном управлении Махачкалы.

Владимир Путин вручил госнаграды спикеру Госдумы Вячеславу Володину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко, мэру Москвы Сергею Собянину и другим. Всего в мероприятии участвовали более 30 человек. Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.