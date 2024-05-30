Путин вручил госнаграды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. В церемонии приняли участие более 30 россиян. Среди них — военные, летчики-космонавты, госдеятели, представители общественных организаций, спортсмены, журналисты, многодетные матери, а также работники здравоохранения и промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент России Владимир Путин и космонавт-испытатель отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина Анна Кикина Фото: пресс-служба президента РФ Участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков Фото: пресс-служба президента РФ Старший лейтенант Чалым Чулдум-оол (справа) Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ Старший сержант Альберт Зайнуллин (справа) Фото: пресс-служба президента РФ Следующая фотография 1 / 5 Президент России Владимир Путин и космонавт-испытатель отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина Анна Кикина Фото: пресс-служба президента РФ Участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков Фото: пресс-служба президента РФ Старший лейтенант Чалым Чулдум-оол (справа) Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ Старший сержант Альберт Зайнуллин (справа) Фото: пресс-служба президента РФ

Ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени удостоены спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени президент наградил генерального директора Большого театра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

Орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени Владимир Путин вручил бывшему министру энергетики Николаю Шульгинову, гендиректору Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елене Гагариной, президенту Федерации спортивной борьбы Михаилу Мамиашвили, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Владимиру Подзолкову.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени награждены: бывший министр спорта Олег Матыцин, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный конструктор «Вертолетов России» Михаил Короткевич, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

Председателю Совета федерации Валентине Матвиенко президент вручил знак Героя Труда России. Награды также удостоен народный художник СССР Александр Шилов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник Росгвардии Виктор Дмитриев и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук удостоены ордена Мужества.

Звания Героя России и почетного звания летчика-космонавта РФ удостоены космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев. Актер Стивен Сигал, который занимает пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям, награжден орденом Дружбы. Звание «Мать-героиня» присвоено Ольге Верпаковской из Тверской области, вместе с супругом Игорем она воспитывает 14 детей.

Поздравляя участников церемонии с полученными наградами, Владимир Путин подчеркнул, что все они содействуют благу России. «Все вы — участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых смелых, амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество. Сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами»,— добавил он.