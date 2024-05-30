Правительство одобрило предложения Минфина по изменениям налоговой системы

На заседании правительства России сегодня, 30 мая, был одобрен представленный Минфином пакет законопроектов, которые вносят изменения в Бюджетный, Налоговый кодексы и в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. В части изменения налоговой системы одобрено предложение о прогрессивном НДФЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Михаил Мишустин (в центре) на заседании правительства

Фото: Правительство Российской Федерации Премьер Михаил Мишустин (в центре) на заседании правительства

Фото: Правительство Российской Федерации

Согласно одобренному предложению Минфина, прогрессивная шкала будет насчитывать пять ступеней вместо двух. Для граждан с годовым доходом до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц) ставка НДФЛ останется на действующем уровне в 13%. Ставку для доходов от 2,4 млн до 5 млн в год предлагается установить в 15%; для доходов от 5 млн до 20 млн руб.— 18%; для доходов от 20 млн до 50 млн руб.— 20%; для доходов свыше 50 млн руб.— 22%. Повышенная ставка применяется не ко всей сумме. Она платится с превышения базовых 2,4 млн руб.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Госдумой совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями. Предполагается, что налоговые изменения коснутся около 3,2% работающего населения России, или около 2 млн налогоплательщиков.

По замыслу авторов инициативы все средства, полученные с дополнительных налогов, пойдут на решение социальных задач. Среди них — реализация нацпроектов, повышение социальных выплат, поддержка материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями, а также социальная инфраструктура.

Подробнее об изменениях российской налоговой системы — в материале «Ъ» «Минфин сыграл сбор».