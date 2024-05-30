В Белоруссии заявили о готовности Гомельской области к переводу на военное время

Первый заместитель главы МЧС Белоруссии Александр Худолеев по итогам проверки региональных формирований гражданской обороны заявил о готовности Гомельской области к переводу на режим военного времени. На юге Гомельской области проходит государственная граница с Украиной, на востоке — с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Худолеев

Фото: МЧС Белорусии Александр Худолеев

Фото: МЧС Белорусии

Выступая перед журналистами, Александр Худолеев отметил, что за два дня учений в Гомельской области были отработаны сразу несколько элементов готовности к действиям в военное время, в том числе алгоритмы взаимодействиями спецслужб и подразделений МЧС. «Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время»,— сказал он (цитата по БЕЛТА).

При этом господин Худолеев подчеркнул, что за время проверки были выявлены ряд направлений, которые нуждаются «в оперативном вмешательстве». Он заверил, что в ближайшее время белорусские власти примут необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят обеспечить функционирование Гомельской области в период подготовки и перевода на военные рельсы.

«Определили для себя перспективное направление, чтобы усовершенствовать в целом работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, возможно, расширить диапазон специальных формирований и др.»,— уточнил Александр Худолеев.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям напомнил, что Гомельская область стала третьей, где прошли подобные проверки. Аналогичные тренировки, в которых задействуются органы власти, медицинские учреждения, предприятия, обеспечивающие связь, поставки продовольствия, топлива, медикаментов, прошли ранее в других двух белорусских регионах.

О подготовке специальных подразделений и поставках в войска различных видов вооружений и техники президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в апреле во время рабочей поездки в Гродно. При этом он подчеркивал, что Минск «настроен только на созидание и хочет строить мирное будущее». «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира — готовься к войне" — не я это придумал. Это очень правильно сказано»,— указал тогда господин Лукашенко.

Как Минск обновил ключевые документы в сфере национальной безопасности — в материале «Ядерное оружие вписалось в белорусскую доктрину».