Мишустин: планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ подняли «с запасом»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство учло рекомендации при установке минимальной планки отсечения для прогрессивной ставки НДФЛ. По его словам, это было сделано для того, чтобы изменения затронули не более 3% населения страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тыс. руб., и в результате изменения коснутся 3% работающего населения — тех, кто действительно получает больше доход»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства (цитата по сайту правительства). Если месячный доход налогоплательщика не превышает 200 тыс. руб. в месяц, его налоги на доходы останутся прежними (13%).

28 мая Минфин РФ внес в правительство анонсированные ранее изменения налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц. 29 мая комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила налоговую реформу Минфина. Сегодня, 30 мая, правительство одобрило предложенные Минфином поправки.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают прогрессивную шкалу налога на доходы для физлиц. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, более 50 млн руб.— до 22%.