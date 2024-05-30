Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, которых наградили орденом «Родительская слава». На ней он упомянул военную операцию на территории Украины и сказал, что в итоге «все встанет на свои места».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле»,— сказал президент (запись опубликована на сайте Кремля).

На встрече Владимир Путин пообщался в том числе с семьей из Донецка. Президенту сказали, что им было бы легче, если бы в 2024 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится военная операция.

На встрече Владимир Путин сказал, что «практически все» действия государства строятся вокруг интересов семей и детей. Он добавил, что за последние годы число многодетных семей выросло примерно на 26%, до 2 млн. По его словам, семья с тремя и более детьми должна стать нормой и «естественным образом жизни».

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