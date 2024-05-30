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Коммерсантъ FM
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Путин: семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за последние годы число многодетных семей в стране возросло примерно на 26%, их около 2 млн. По его мнению, семья с тремя и более детьми должна стать нормой.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении. За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%»,— сказал господин Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (цитата по «РИА Новости»).

По словам президента, вокруг интересов семей и детей строятся «практически все» действия государства. Он отметил, что многодетные семьи должны быть уверены в готовности страны оказать поддержку и что перед детьми должны быть открыты «самые широкие возможности для самореализации, для того, чтобы они смогли раскрыть свой потенциал, свои способности, таланты». Глава государства пообещал продолжать создавать условия, «чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей». «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего»,— добавил он.

На связи с президентом были многодетные семьи из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Чувашской и Чеченской республик, сообщил Кремль. Во встрече по видеосвязи принимали участие вице-премьер Татьяна Голикова и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Как в парламенте видят будущее демографической политики в РФ — в материале «Ъ» «В семье не без стратегии».

Леонид Уварчев

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