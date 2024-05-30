Дания разрешит Украине использовать истребители F-16 для ударов по России

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что Украина сможет пользоваться истребителями F-16, которые получит от королевства, чтобы наносить удары по военным целям внутри России. Он пояснил, что это не новая позиция Дании, этот вопрос обговаривался еще во время обсуждения планов передачи истребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-16

Фото: Vadim Ghirda / AP Истребители F-16

Фото: Vadim Ghirda / AP

«Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора»,— сказал господин Расмуссен журналистам «Европейской правды». Несколькими днями ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил изданию, что полученные от его страны истребители ВСУ смогут использовать исключительно на своей территории. Власти Бельгии также планируют передать Украине в общей сложности 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Дания в 2023 году пообещала поставить Украине 19 истребителей F-16. 14 мая 2024 года премьер-министр страны Метте Фредериксен заявил, что истребители будут переданы Украине в течение месяца.

29 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна остро нуждается в поставках истребителей из-за увеличения линии фронта после российского наступления на Харьков. По его словам, для защиты фронтовой линии необходимо минимум 60 истребителей, а оптимально — 100-120 единиц. Также, добавил он, нужно разрешение на ненанесение ударов по приграничной российской территории.

Всего Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. На прошлой неделе представитель Нацгвардии США сообщил, что украинские летчики завершат обучение пилотированию F-16 в августе. Поставки истребителей ожидаются только после окончания обучения летчиков.

Об особенностях истребителей F-16 — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов