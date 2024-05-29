Подоляк оценил потребность воздушных сил Украины минимум в 60 истребителей

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после наступления российской армии на Харьков линия фронта увеличилась еще на 70 км. По его словам, для ее защиты Украине необходимо еще как минимум 60 западных истребителей. Однако оптимальным количеством самолетов было бы 100—120 единиц, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Нам необходимо положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной, потому что Россия просто засыплет бомбами районы, расположенные вблизи поля боя»,— сказал господин Подоляк в интервью агентству Bloomberg. Однако Украина все еще нуждается не только в самолетах, но и в разрешении наносить удары по приграничной территории России, добавил он.

По словам господина Подоляка, украинские летчики сейчас уже заканчивают осваивать западные истребители. Если союзники Украины обеспечат ее самолетами, у ВСУ получится перехватить инициативу, как это было в конце 2022 года, когда им удалось оттеснить российские войска из Херсона и из-под Харькова.

Вице-премьер Швеции Эбба Буш ранее сообщила, что королевство передаст Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C в рамках нового пакета помощи. Власти Бельгии также планируют передать Украине в общей сложности 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Всего Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. На прошлой неделе представитель Нацгвардии США сообщил, что украинские летчики завершат обучение пилотированию F-16 в августе. Поставки истребителей ожидаются только после окончания обучения летчиков.

Об особенностях истребителей F-16 — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов