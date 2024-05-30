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Коммерсантъ FM
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YouTube запустил раздел с играми Playables

Видеосервис YouTube сделал доступным всем пользователям новый раздел Playables — благодаря ему пользователи могут играть в казуальные игры. Premium-подписчики сервиса могли попробовать новый раздел с ноября 2023 года.

Фото: Playables

Фото: Playables

На сервисе доступно 75 видеоигр для широкой аудитории, включая Angry Birds: Showdown, Daily Solitaire, Cut the Rope и другие. Для того чтобы поиграть в проект, не потребуется скачивать или устанавливать игру — она будет доступна в потоковом режиме воспроизведения.

В видеоиграх поддерживаются сохранения и отслеживание лучших результатов. В настоящий момент поиграть в игры на YouTube можно в браузере на компьютере или в приложении на Android или iOS.

О том, что происходит на рынке гейминга в России, читайте в материале «Ъ FM» «В видеоигры подгружают траты».

Евгений Федуненко

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