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Коммерсантъ FM
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Минобороны Китая: независимость Тайваня равносильна войне

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что воссоединение КНР и Тайваня «невозможно остановить». Так он прокомментировал вступление в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ. По его словам, независимость острова будет равносильна войне.

У Цянь

У Цянь

Фото: Минобороны РФ

У Цянь

Фото: Минобороны РФ

«Воссоединение родины — это историческая тенденция, которую невозможно остановить. Независимость Тайваня равносильна войне, раскол — отсутствию мира»,— сказал У Цянь на брифинге (цитата по ТАСС).

Народно-освободительная армия Китая на прошлой неделе провела военные учения «Совместный меч-2024А» в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, взяв остров в кольцо. КНР назвала это «ответом на сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил». Учения последовали за инаугурацией нового главы администрации острова, в ходе которой тот призвал власти материкового Китая «прекратить политическое и военное запугивание Тайваня» и пообещал добиваться независимости.

О ситуации на Тайване — в материалах «Ъ» «Битва за полномочия» и «Вокруг Тайваня сжимается кольцо».

Леонид Уварчев

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