Битва за полномочия

Всего через неделю после вступления в должность нового главы тайваньской администрации Уильяма Лая (Лай Циндэ) остров погрузился в острую фазу межпартийного противостояния. Депутаты от двух оппозиционных партий, имеющих большинство в парламенте, одобрили законопроект, расширяющий полномочия законодательного органа и, по сути, делающий главу администрации и правительство подотчетными парламенту. Власти в лице Демократической прогрессивной партии тут же обвинили оппонентов в том, что они действуют в интересах Китая, и обратились за поддержкой к США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang, Reuters Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang, Reuters

Дракам и протестам вопреки

Суть пакета законодательных инициатив, представленных двумя оппозиционными партиями Тайваня — Гоминьданом и Тайваньской народной партией — и ими же на этой неделе одобренных, сводится к идее дать парламенту право на больший контроль над исполнительной властью.

В частности, поправки к закону о парламенте обязывают главу островной администрации ежегодно представлять парламенту доклад о положении дел на Тайване и отвечать на вопросы законодателей. Они также наделяют парламент обширными полномочиями по расследованию политики и проектов правительства и дают право требовать от военного командования, частных компаний и частных лиц раскрывать информацию, которую парламентарии сочтут важной.

При этом за отказ от дачи подробных показаний представителям компаний и общественных групп будет грозить штраф, а правительственным чиновникам, которых уличат в «неуважении к парламенту» (это понятие вводится впервые), светит наказание вплоть до тюремного заключения.

Наконец, законопроект усиливает роль законодателей в процессе кадровых назначений в администрации и дает ему больший контроль за бюджетом, включая расходы на оборону.

То, что такое положение вещей будет выгодно именно оппозиции, вполне объясняют итоги январских выборов на острове. Правившая восемь лет до того Демократическая прогрессивная партия (ДПП) вновь одержала победу на выборах главы администрации (ее представитель Уильям Лай вступил в должность 20 мая), а вот большинство в парламенте утратила.

Неудивительно, что ДПП восприняла эту законодательную затею в штыки, обвинив оппонентов в подрыве демократии и превышении полномочий. Поразмявшись дракой в стенах парламента пару недель назад, когда законопроект проходил второе чтение, в нынешний вторник в ходе окончательного голосования по законопроекту члены ДПП попытались было вновь выразить свое активное несогласие с ним при помощи кулаков.

Но в итоге ограничились более мягкими мерами, закидав коллег из оппозиции мешками с мусором и бумажными самолетиками.

Тайваньский кабинет министров, в свою очередь, заметил, что закон может нарушить конституцию и принцип разделения властей, пообещав отправить принятый закон обратно в парламент для повторного рассмотрения, хотя надежд на его пересмотр мало.

Не осталась в стороне и тайваньская улица. Все последние дни на острове продолжались массовые акции протеста против принятия нового закона о парламенте. По некоторым оценкам, они стали крупнейшими на острове с момента демонстрации «Движения подсолнухов» 2014 года, в ходе которых протестующим удалось сорвать одну из торговых сделок с Китаем, продвигаемую находящейся тогда во власти партией Гоминьдан.

Сторонние игроки

К слову, и нынешнее противостояние политических сил на Тайване не обошлось без «руки Китая». По крайней мере, ДПП прямо обвинила гоминьдановцев в продвижении китайских интересов за счет попыток расколоть тайваньское общество противоречивым законом. Разумеется, тайваньская оппозиция с этим не согласилась. «Гоминьдан отвергает обвинения в сговоре с Китаем, считая их необоснованными и политически мотивированными»,— отметила партия в своем заявлении в среду, отметив, что реформы парламента направлены исключительно на повышение подотчетности правительства.

Напомним, что партия Гоминьдан всегда воспринималась материковым Китаем как более умеренная политическая сила, настроенная на конструктивное взаимодействие с Пекином. Именно поэтому представителей этой партии неизменно привечали на материке — в отличие от членов ДПП, с которыми КНР порвала всякие контакты еще в 2016 году, после прихода к власти представительницы этой партии Цай Инвэнь. Отвергли в Китае и предложения о диалоге Тайбэя и Пекина, сделанные новым главой администрации Уильямом Лаем. Более того, в ответ на его недавнее вступление в должность Народно-освободительная армия Китая устроила масштабные военные учения вблизи острова (см. “Ъ” от 25 мая).

Между тем, виня противников в связях с Китаем, сама ДПП активно продолжила искать поддержки у главного геополитического противника КНР — США. 26 мая на Тайвань прилетела первая с момента инаугурации господина Лая делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом. И тут же пообещала новым властям в Тайбэе поставки очередной партии новейших американских вооружений. «Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые»,— отметил при этом господин Маккол.

И не успела эта делегация покинуть Тайвань (визит продлится до 30 мая), как 29 мая на острове высадился очередной десант американских законодателей. «В эти все более опасные времена крайне важно, чтобы Америка продемонстрировала устойчивую, непоколебимую двухпартийную приверженность и решимость в поддержку тайваньской демократии, и — что очень важно — мы должны работать с нашими союзниками, чтобы усилить сдерживание в Тайваньском проливе сейчас»,— пояснил цель поездки сенатор-республиканец Дэн Салливан.

Параллельно с этим в западном медиапространстве продолжилось активное нагнетание нарратива о вероятном нападении Китая на остров, который он считает своей территорией (что, к слову, официально признает большинство стран мира). Так, на этой неделе в британской The Telegraph вышла большая статья, где со ссылкой на целый ряд военных экспертов утверждается, что Китай, испытывающий недостаток в десантных кораблях, якобы готовит целую армаду паромов и гражданских судов, способных перевозить сотни единиц бронетехники, для вторжения на Тайвань.

Наталия Портякова