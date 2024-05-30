«Эксмо АСТ» остановила отгрузку книг сети «Лабиринт» из-за долгов

Книжный ритейлер «Лабиринт» накопил многомиллионный долг перед издательствами группы «Эксмо АСТ» (объединяет «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус»). По этой причине поставка книг была остановлена. С начала года компания обсуждала погашение долгов, которые начали формироваться еще в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов. Надеюсь, это получится сделать в течение недели и отгрузки книг "Лабиринту" будут возобновлены»,— рассказал «Ведомостям» президент «Эксмо АСТ» Олег Новиков.

По словам господина Новикова, издательства группы сокращали поставки книг с начала года. Он отметил, что долг книжной сети перед издательской группой «Эксмо АСТ» составляет «несколько сотен миллионов рублей»

Как ранее писал «Ъ», Федеральная налоговая служба России заморозила счета двух компаний, входящих в книжный холдинг «Лабиринт», по той же причине. С начала года семь контрагентов подали иски к ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» из-за просроченных платежей. Книжный ритейлер столкнулся с проблемами еще в 2017 году, когда «Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус» расторгли с ним договоры.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ»«"Лабиринт" финансовых проблем».

Дельгир Манджиева