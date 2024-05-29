«Лабиринт» финансовых проблем

Книжный холдинг «Лабиринт» столкнулся с финансовыми проблемами: ФНС заморозила счета двух компаний, входящих в холдинг, из-за долгов, а контрагенты начали подавать к нему иски из-за просроченных платежей по договорам. У ряда структур «Лабиринта» упала выручка и выросли убытки. Участники рынка считают, что холдинг на фоне недостатка финансовых ресурсов проигрывает маркетплейсам, которые снижают цены для привлечения клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ФНС приостановила операции по счетам ООО «Сервисная компания "Лабиринт"» (основной профиль — деятельность по управлению финансово-промышленными группами) и ООО «Лабиринт Айти» (разработка ПО), следует из данных «СПАРК-Интерфакс» на 28 мая. Компании входят в одноименный книготорговый и издательский холдинг. Операции заморозили Сбербанк и Совкомбанк. Судя по справке «Контур-фокуса», отрицательное сальдо по единому налоговому счету ООО «СК "Лабиринт"» составляет 3 млн руб. на 10 февраля, у ООО «Лабиринт Айти» — 250 тыс. руб. В ФНС не ответили “Ъ”.

С начала года к ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» подали иски семь компаний, следует из картотеки арбитражных дел. Среди них поставщик бумажно-беловой продукции и товаров для творчества «АппликА» (сумма требований — 2,9 млн руб.), издательства «Проспект» (1,5 млн руб.), «Ресурс» (272 тыс. руб.), «Самокат» (10 млн руб.), «Легион» (7,9 млн руб.), книжный магазин БММ (14 млн руб.), а также разработчик ПО «Кнорус Медиа» (2,1 млн руб.). В «Лабиринте» и упомянутых компаниях не ответили “Ъ”, в издательстве «Самокат» отказались от комментариев.

«Лабиринт» был одним из крупнейших в РФ книжных интернет-магазинов. Бенефициаром всех активов холдинга (30 компаний, в их числе издательства «Портал», «Аркадия», «Текст», «Качели», «Абраказябра», «Пять четвертей» и др.) выступает Евгений Патрушев. Выручка ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» по итогам 2023 года выросла на 21%, до 6,1 млрд руб. при чистом убытке в 372 тыс. Год назад выручка ООО была на уровне 5 млрд руб. с чистой прибылью в 892 тыс. У большинства компаний холдинга по итогам 2023 года упали выручки и выросли убытки.

Собеседники “Ъ” на книжном рынке связывают иски к «Лабиринту» с невыполнением обязательств по договорам, в частности с задержками выплат. Недавно об этом сообщало издание «Бумага» (признано Минюстом РФ иноагентом) со ссылкой на представителей петербургских издательств. Так, договоры с «Лабиринтом» расторгли ряд локальных книгоиздателей — «Каро», Издательство Ивана Лимбаха, «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс». Ряд источников “Ъ” в компаниях говорят, что «Лабиринт» «постоянно требует отсрочки по платежам и скидки».

Похожие проблемы возникали еще в 2017 году, отмечает топ-менеджер одного из книжных холдингов: «"Альпина Паблишер" и "Азбука-Аттикус" тогда расторгли договоры». В частности, в «Альпине» говорили, что издатели должны предоставлять «Лабиринту» существенные скидки и создавать полугодовые запасы книг на его складах.

В то же время «Лабиринт» «всегда рассчитывался по договорам с издательствами, во всяком случае, с мелкими», уточняет технический директор независимого издательства Freedom Letters Владимир Харитонов: «Аккумулируя тиражи, холдинг таким образом фактически поглотил несколько издательств». Он полагает, что финансовые трудности компании обусловлены конкуренцией с маркетплейсами. Последние по итогам 2023 года стали точкой роста для индустрии в целом: продажи книг на маркетплейсах увеличились на 31%, следует из данных «Эксмо-АСТ». «Однако "Лабиринт" с текущими финансовыми показателями не может конкурировать с Ozon и Wildberries, вкладывая средства в создание выгодного ценового предложения»,— уверен собеседник “Ъ” в отрасли. Он допускает возможность банкротства холдинга.

Юлия Юрасова