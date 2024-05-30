Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Краснодарским краем сбито пять беспилотников

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Краснодарским краем. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Попытка атаки была предпринята примерно в семь утра с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Над регионом было сбито пять БПЛА.

Глава Новороссийска Краснодарского края Андрей Кравченко в 7:45 предупредил в Telegram-канале о возможной воздушной угрозе. Он отмечал, что «в настоящий момент атаки на город не происходит».

В ночь на 30 мая были отражены атаки дальнобойными ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами в Азовском и Черном морях. Власти Крыма сообщили о повреждении двух паромов.

Леонид Уварчев

Основные события СВО за май 2024 года

Основные события СВО за май 2024 года

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...