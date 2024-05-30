Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

При отражении ракетной атаки по объектам транспортной инфраструктуры в Керчи повреждения получили два парома. Жертв среди моряков и гражданских нет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Работу переправы возобновят после оценки повреждений.

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома, автомобильный и железнодорожный, повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет»,— написал Олег Крючков в Telegram.

Незадолго до заявления советника главы Крыма о ракетном ударе было приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Движения по мосту не было около получаса.

Анастасия Ларина