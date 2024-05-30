Минобороны заявило об уничтожении 8 ATACMS и 8 БПЛА над Азовским и Черным морями

В Азовском и Черном морях в ночь на 30 мая отражены атаки дальнобойными ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ. Власти Крыма ранее сообщали о повреждении двух паромов в Керчи.

Над Азовским морем сбито восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Над Черным морем перехвачено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Как утверждает Минобороны в Telegram, они следовали в сторону Крымского полуострова.

В Керчи повреждения обломками ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. Повреждено остекление надстроек. Жертв нет. Работу переправы возобновят после оценки повреждений.

Леонид Уварчев