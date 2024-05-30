Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 02:02

КНДР запустила десять баллистических ракет в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск в сторону Японского моря. Изначально агентство Yonhap сообщило о запуске одной баллистической ракеты. Позднее Объединенный комитет начальников штабов уточнил, что было запущено около десяти баллистических ракет малой дальности.

«Северная Корея продолжает участвовать в провокациях по баллистическим ракетам под предлогом испытательных пусков, но запускать их в таком большом количестве необычно. Военные анализируют подробные характеристики, включая модель ракеты и дальность полета»,— говорится в сообщении комитета.

Как передает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии, ракеты уже упали в море — вне исключительной экономической зоны Японии.

27 мая Северная Корея сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя нового типа с военным спутником-разведчиком. Ракета взорвалась в воздухе. Ранее в мае Северная Корея уже произвела запуски нескольких баллистических ракет малой дальности, все они упали в море между Корейским полуостровом и Японией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пхеньян демонстрирует ракетные жесты».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...