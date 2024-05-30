Бонус за флешмоб

Инвесторы в США недавно вспомнили «мемную» лихорадку 2021 года: котировки акций сразу нескольких компаний, как и три года назад, взлетели безо всяких на то видимых причин. Всего за день «медведи» потеряли все, что заработали на этих бумагах с начала года, и остались в убытке. Теперь аналитики и инвесторы гадают, была ли это короткая аномалия, или впереди их вновь ждут новые потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

13 мая котировки ценных бумаг американского ритейлера игровых консолей и видеоигр GameStop (GME) после затяжного падения длиной почти в три года вдруг подскочили на 110%. Неожиданный рост котировок акций был зафиксирован и у сетей кинотеатров AMC Entertainment Holdings — пусть и на более скромные 30%. При этом никаких официальных сообщений или новостей об этих компаниях, способных вызвать такой всплеск интереса инвесторов, не наблюдалось.

Случившееся напомнило январь 2021 года: те же акции, тот же взрывной рост их стоимости. Как оказалось, и причина у этого явления все та же — пост в соцсети X пользователя под ником Roaring Kitty (Ревущий Котенок).

Под этим ником в социальных сетях пишет трейдер Кит Джилл. Именно он в 2021 году организовал своеобразный флешмоб пользователей интернет-форума Reddit, которые решили «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний. Несколько лет подряд акции GameStop и AMC дешевели из-за слабых финансовых показателей компаний и в итоге стали лидерами по ставкам инвесторов на падение. На это обратили внимание пользователи Reddit. Кит Джилл раскритиковал «упрямых бумеров» из хедж-фондов (поколение бумеров — в основном родители нынешних миллениалов) и призвал скупать акции GameStop. Пользователи его послушали.

В итоге капитализация сети магазинов достигла $7 млрд, а ставившие против нее инвесторы потеряли как минимум $6 млрд. Участники флешмоба также разогнали акции компании AMC, цену мем-криптовалюты Dogecoin, серебра и некоторых других активов.

Эта ситуация завершилась судебными разбирательствами, слушаниями в Конгрессе и, разумеется, откатом котировок вышеупомянутых компаний до их привычного состояния. Главный же смутьян Кит Джилл ушел в тень.

12 мая он написал в X свой первый пост за три года. В нем не было ни единого слова. Просто картинка: мужчина, сидящий на стуле с игровым контроллером в руках. Но самого факта возвращения Кита Джилла оказалось достаточно, чтобы воссоздать события 2021 года.

Инвестриски от мема

Ценные бумаги таких компаний, как GME и AMC, стали называть акциями-мемами, так как их котировки крайне подвержены колебаниям из-за искусственного ажиотажа в социальных сетях, создаваемого розничными инвесторами.

То, что за новым витком роста цен мемных инвестиций стоят именно розничные игроки, подтверждают данные Rosenblatt Securities. 16 мая был установлен рекорд по доле сделок на внебиржевых площадках — 51,9% от общего объема сделок в этот день. В последний раз этот показатель добирался до подобного уровня 9 февраля 2021 года — во время первой волны массового увлечения инвесторов акциями-мемами.

Второе пришествие Джилла пока не обернулось столь же масштабным биржевым бунтом. После роста на 179% за два торговых дня акции GME резко скорректировались, а их рост по сравнению с предыдущей неделей откатился до 26%. Акции AMC тоже скорректировались, но после роста на 135% за первые два дня после своеобразного призыва Джилла они торгуются все еще примерно на 60% выше, чем до открытия торговой сессии 13 мая.

Успел ли кто-то заработать на этом неожиданном подъеме стоимости акций GME и AMC — не ясно. Зато уже есть первые оценки потерь от этой краткосрочной шалости розничных инвесторов. По данным исследовательской компании S3 Partners, инвесторы, ставившие на падение акций GameStop, за первые четыре месяца года были в прибыли на $392 млн. Начало мая было неудачным для шорт-продавцов, они понесли убытки на $408 млн. А первый же день торгов после активизации мемных инвесторов стоил тем, кто ставил на понижение акций GME, еще $838 млн. Таким образом, торговля в шорт акциями GME вместо прибыли теперь несет инвесторам убытки — уже на $1,2 млрд.

Повторение — мать учения

Аналитики и инвесторы на Уолл-стрит теперь гадают, перерастут ли события 13–14 мая в нечто большее — мемную лихорадку образца 2021 года. Сейчас кажется, что ситуация успокоилась, так как цены мемных акций откатились практически к привычному для этих компаний уровню.

В пользу версии о том, что события 2021 года не повторятся, говорит и разница между количеством коротких позиций все той же GameStop и общим объемом акций компании, находящихся в свободном обращении. В 2021 году доля шорт-позиций GME составляла ошеломляющие 140%, что означает, что некоторые акции продавались без покрытия не по одному разу. Сейчас этот показатель — всего лишь 24%, что, безусловно, свидетельствует о негативных настроениях инвесторов в случае с акциями ритейлера, но не выходит за рамки разумной оценки состояния дел компании.

Объемы торгов мемными акциями остаются заметно больше, чем за несколько недель до этого. Это могло означать, что противники «медведей» продолжают бороться и ждут нового призыва своего лидера. В прошлый раз массовая скупка мемных акций тоже началась далеко не сразу после сообщения Джилла на Reddit. Между этими событиями прошло порядка двух месяцев. Однако нынешние объемы не идут ни в какое сравнение с активностью инвесторов в начале 2021 года. Так, например, 22 января, на пике мемной лихорадки на биржах, за одну торговую сессию было продано 8,5 млн опционов GME. Для сравнения: 13 мая объем торгов составил всего 700 тыс. контрактов.

Наконец, отмечает Bloomberg, ссылаясь на собственные биржевые сводки, в 2021 году акции GME скупали в основном те, у кого этих бумаг никогда раньше не было. Это была массовая закупка по призыву в интернете, осуществляемая зачастую теми, кто никогда инвестициями и не увлекался. На этот раз все совсем по-другому: заказы на продажу акций GameStop практически совпадали по объему с покупками. Это указывает на то, что розничные инвесторы скорее продавали акции друг другу, чем боролись с хедж-фондами, играющими на понижение. А значит, профессиональным инвесторам беспокоиться пока не о чем. На этот раз никто войну им не объявлял.

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Кирилл Сарханянц