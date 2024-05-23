Euroclear и Clearstream: в поисках лицензии

Уже более двух лет российские инвесторы пытаются вернуть контроль над иностранными ценными бумагами и невыплаченными доходами: одни обратились с исками о взыскании убытков, другие используют механизмы из указов президента РФ, третьи получают лицензию иностранных регуляторов. Некоторые до сих пор не определились с дальнейшими действиями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Чередова, советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»

Фото: Из личного архива Анастасия Чередова, советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»

Фото: Из личного архива

Накопленный за это время опыт показывает, что из всех перечисленных способов только лицензии иностранных регуляторов позволяют решить проблему комплексно и разблокировать и ценные бумаги, и доходы по ним. Например, судебная практика по взысканию убытков позволяет взыскать только невыплаченные доходы, но перспективы фактически получить их в России с Euroclear и Clearstream невысоки. Указы президента РФ решают проблемы очень точечно и устанавливают различные правила в зависимости от вида ценных бумаг, а также временные рамки.

Если нет европейского ВНЖ или гражданства

Основная сложность с получением лицензий иностранных регуляторов кроется в необходимости открыть счета для учета ценных бумаг и денежных средств в странах ЕС или Швейцарии. Во-первых, брокеры и банк по умолчанию требуют наличия вида на жительство (ВНЖ) или гражданства данных стран (некоторые идут дальше и проверяют основания его получения). Во-вторых, без ВНЖ или гражданства применяется запрет размещения в одном учреждении более €100 тыс. денежными средствами. Это означает, что даже если есть открытые счета, но нет ВНЖ или гражданства, то превышение этой суммы чревато блокировкой счета.

Таким образом, хотя по закону ВНЖ или гражданство не являются обязательным условием для получения лицензии, фактически их отсутствие могут препятствовать восстановлению контроля над активами. Оформление ВНЖ или гражданства может подойти крупным инвесторам, имеющим экономические интересы в данных странах и часто их посещающим. Но такой вариант мало подходит небольшим инвесторам, для которых такая процедура может оказаться слишком затратной.

Хорошая новость в том, что чем дальше, тем больше появляется практических решений, хотя и разной степени риска. Первым способом, апробированным на практике, можно считать дарение активов близкому родственнику с европейским или швейцарским ВНЖ. Как правило, одаряемым не составляет непосильного труда открыть необходимые счета и получить от брокеров или банков письма о готовности принять такие активы.

Второй способ — продажа активов доверенному лицу, имеющему ВНЖ в ЕС или Швейцарии. Стороны могут самостоятельно определить покупную цену (чаще всего с дисконтом), порядок оплаты и перевода активов после получения лицензии.

Креативными, но небесперспективными способами восстановления контроля над активами могут стать разблокировка активов на счета в иных странах (в учреждения, которые контролируются банками из ЕС или Швейцарии и следуют их комплаенс-политикам), а также использование второго гражданства для открытия необходимых счетов в Европе или Швейцарии. Возможность реализовать последний вариант, стоит сказать, зависит от многих факторов, в том числе от страны второго гражданства и объема активов.

Шаблонного решения в таких вопросах быть не может. В каждом случае приходится докручивать предложение по стратегии разблокировки с учетом индивидуальных обстоятельств.

Euroclear и Clearstream: в чем разница?

Несмотря на то что все лицензии испрашиваются на одних и тех же основаниях, иностранные регуляторы — Казначейство Бельгии (для активов, заблокированных Euroclear) и Министерство финансов Люксембурга (для активов, заблокированных Clearstream) — применяют европейский закон по-разному.

Почти все успешные случаи разблокировки активов российских инвесторов, звучащие в СМИ, касаются активов, зависших в Euroclear. При этом инвесторам удается разблокировать как ценные бумаги, так и выплаты по ним. Для этого достаточно выполнить опубликованные общие условия Казначейства Бельгии по составу сведений и документов, в том числе предоставить письмо гаранта — европейского оператора (компании или адвоката), который поручится за заявителя.

Стоит отметить, что в последнее время получаемые лицензии Казначейства Бельгии содержат прямое указание на то, что после разблокировки активы должны остаться в Евросоюзе. Ранее такое правило было негласным. Таким образом, инвесторам желательно заранее подумать, как распорядиться активами на территории Европейского союза.

В отличие от Бельгии, Люксембург не утвердил условия выдачи индивидуальных лицензий. Вместо этого Люксембург выпустил генеральную лицензию, которая применяется в очень ограниченном количестве ситуаций и устанавливает настолько жесткие критерии, что фактически является неисполнимой. При этом на сайте Министерства финансов Люксембурга указывается, что индивидуальные лицензии выдаваться не будут.

Несмотря на это, в апреле 2024 года наша команда получила первую индивидуальную лицензию Министерства финансов Люксембурга на разблокировку выплат по ценным бумагам. При этом лицензия получена в очень сжатые сроки — спустя всего четыре месяца после подачи заявления.

Ожидания и результаты

В последнее время можно отметить сокращение сроков рассмотрения заявлений на выдачу лицензий — уже через пару недель после подачи приходит регистрационный номер (PID, для Бельгии), а через четыре-пять месяцев можно получить искомый документ.

В этом процессе очень важно своевременно и качественно отвечать на вопросы регулятора. Например, регулятор может затребовать доказательства прекращения отношений с НРД или банком (брокером), через который приобретались активы, доказательства проживания на территории Евросоюза или Швейцарии, задать вопросы по перечню выплат. Зачастую без знания «лучших практик» ответов на такие вопросы не обойтись.

Как правило, если регулятор задает вопросы, это хорошо, поскольку говорит о том, что заявлением занимаются. По нашей практике, не проходит и месяца, как после предоставления подробных ответов мы получаем лицензию.

Но, разумеется, получение лицензии — это лишь половина дела. Действительный интерес инвестора кроется в фактическом получении свободных от ограничений активов на свои счета. Скорость исполнения лицензий во многом зависит от опытности российского брокера и депозитария: если они сталкиваются с процедурой в первый раз, то процесс занимает месяцы. Кроме того, важно правильно и понятно отвечать на вопросы комплаенс-подразделений всех участников цепочки хранения.

Что касается возможности добровольной разблокировки активов, мне очень близка здесь точка зрения Михаила Задорнова, бывшего министра финансов и председателя правления банка «Открытие». Отвечая на вопрос о перспективах снятия санкций, Михаил Михайлович сказал, что, во-первых, такой вопрос, скорее всего, встанет только после прекращения военных действий. Во-вторых, прогнозируется, что санкции будут отменяться в обратном порядке, то есть самые ранние санкции (включая санкции в отношении финансового сектора и рынка ценных бумаг) будут отменяться последними.

Если такой прогноз является верным, то разблокировки активов в течение ближайших лет ждать не стоит. Одновременно с этим, со временем ситуация может усугубиться: нельзя исключать введение новых санкций, изменение подходов регуляторов к выдаче лицензий или даже конфискацию российских активов, которая так давно обсуждается.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Анастасия Чередова