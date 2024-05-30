Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете передачи религиозного имущества

В среду думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие во втором чтении законопроекта, который регулирует вопросы передачи религиозного имущества. Федеральный закон о возвращении бывшей церковной собственности, напомним, был принят в ноябре 2010 года. Тогда парламентарии закрепили право передачи имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, исключительно в ведение религиозных организаций. А в мае минувшего года в нижнюю палату были внесены новые правки в ст. 3 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые закрепляли положение о ничтожности сделок, совершенных после принятия закона в 2010 году. Один из авторов инициативы, глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснил “Ъ”, что цель законопроекта — уберечь от передачи в частные руки имущество религиозного назначения и избежать, «например, открытия ресторана или кинозала в здании храма или вообще сноса церкви для освобождения земли под строительство» (“Ъ” рассказывал об этом 7 июня 2023 года).

Помимо культовых зданий, в законопроекте предлагается запретить приватизацию ценных предметов, предназначенных для богослужения, в частности, икон. В научной среде было высказано опасение, что это может угрожать практике частного коллекционирования икон. «Деятельность частных коллекционеров — важная часть нашего культурного, научного процессов, поскольку это собирательство позволяет открыть новые, ранее неизвестные страницы истории нашего искусства. Эта вполне законная миссия не должна ставиться под сомнение»,— заявил “Ъ” кандидат искусствоведения, доцент исторического факультета МГУ Александр Преображенский.

В июле 2023 года законопроект был принят в первом чтении. Дата рассмотрения инициативы во втором чтении пока неизвестна.

Эмилия Габдуллина